Ветеран СВО и участник проекта «Герои Югры» Сергей Салахов высоко оценил отчет губернатора Руслана Кухарука перед думой ХМАО. Комментарий югорчанина опубликовал официальный telegram-канал окружного правительства.
«В рамках проекта „Герои Югры“ у меня началась стажировка и я присутствовал на отчете губернатора. Он и его команда многое сделали для нашего округа, огромная благодарность за это. По сравнению с другими регионами в ХМАО много отдельных региональных мер поддержки для ветеранов СВО и членов их семей. Это очень важно для участников СВО», — прокомментировал Салахов.
Кухарук выступил перед депутатами и представил отчет о ключевых показателях развития ХМАО за 2024 год. О достижениях и проблемных вопросах, а также о планах развития округа на ближайшие годы — в сбойке URA.RU.
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