Ветеран СВО оценил отчет губернатора ХМАО. Видео

Ветеран СВО Салахов: «Кухарук и его команда многое сделали для ХМАО»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук выступил перед окружной думой с отчетом за 2024 год
Руслан Кухарук выступил перед окружной думой с отчетом за 2024 год Фото:

Ветеран СВО и участник проекта «Герои Югры» Сергей Салахов высоко оценил отчет губернатора Руслана Кухарука перед думой ХМАО. Комментарий югорчанина опубликовал официальный telegram-канал окружного правительства.

«В рамках проекта „Герои Югры“ у меня началась стажировка и я присутствовал на отчете губернатора. Он и его команда многое сделали для нашего округа, огромная благодарность за это. По сравнению с другими регионами в ХМАО много отдельных региональных мер поддержки для ветеранов СВО и членов их семей. Это очень важно для участников СВО», — прокомментировал Салахов.

Кухарук выступил перед депутатами и представил отчет о ключевых показателях развития ХМАО за 2024 год. О достижениях и проблемных вопросах, а также о планах развития округа на ближайшие годы — в сбойке URA.RU.

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Ветеран СВО и участник проекта «Герои Югры» Сергей Салахов высоко оценил отчет губернатора Руслана Кухарука перед думой ХМАО. Комментарий югорчанина опубликовал официальный telegram-канал окружного правительства. «В рамках проекта „Герои Югры“ у меня началась стажировка и я присутствовал на отчете губернатора. Он и его команда многое сделали для нашего округа, огромная благодарность за это. По сравнению с другими регионами в ХМАО много отдельных региональных мер поддержки для ветеранов СВО и членов их семей. Это очень важно для участников СВО», — прокомментировал Салахов. Кухарук выступил перед депутатами и представил отчет о ключевых показателях развития ХМАО за 2024 год. О достижениях и проблемных вопросах, а также о планах развития округа на ближайшие годы — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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