На отца фигуристок, который избил тренера в Екатеринбурге, завели дело

В Екатеринбурге на отца троих фигуристок, который избил судью региональных соревнований по фигурному катанию, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении местным жителем телесных повреждений тренеру по фигурному катанию. По указанию [исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР России] полковника юстиции Анатолия Надбитова по данному факту СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.
Следственный комитет проводит проверку всех деталей произошедшего. В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливается уровень причиненного вреда здоровью пострадавшего тренера, а также осуществляются другие необходимые процессуальные мероприятия.
Отец троих фигуристок Адонис Мироев избил судью региональных соревнований по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за неудачи дочери. Мироев напал на Слободчикова спустя пять дней после соревнований. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала наказать обидчика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!