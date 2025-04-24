24 апреля 2025

На отца фигуристок, который избил тренера в Екатеринбурге, завели дело

© Служба новостей «URA.RU»
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На мужчину, избившего судью, завели уголовное дело по статье хулиганство
На мужчину, избившего судью, завели уголовное дело по статье хулиганство Фото:

В Екатеринбурге на отца троих фигуристок, который избил судью региональных соревнований по фигурному катанию, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении местным жителем телесных повреждений тренеру по фигурному катанию. По указанию [исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР России] полковника юстиции Анатолия Надбитова по данному факту СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет проводит проверку всех деталей произошедшего. В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливается уровень причиненного вреда здоровью пострадавшего тренера, а также осуществляются другие необходимые процессуальные мероприятия.

Отец троих фигуристок Адонис Мироев избил судью региональных соревнований по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за неудачи дочери. Мироев напал на Слободчикова спустя пять дней после соревнований. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала наказать обидчика.

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В Екатеринбурге на отца троих фигуристок, который избил судью региональных соревнований по фигурному катанию, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении местным жителем телесных повреждений тренеру по фигурному катанию. По указанию [исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР России] полковника юстиции Анатолия Надбитова по данному факту СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Следственный комитет проводит проверку всех деталей произошедшего. В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливается уровень причиненного вреда здоровью пострадавшего тренера, а также осуществляются другие необходимые процессуальные мероприятия. Отец троих фигуристок Адонис Мироев избил судью региональных соревнований по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за неудачи дочери. Мироев напал на Слободчикова спустя пять дней после соревнований. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала наказать обидчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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