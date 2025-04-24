Трамп рассказал, как давит на Россию по украинскому вопросу

Вашингтон оказывает «значительное» давление на Россию в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я оказываю значительное давление на Россию, чтобы добиться продвижения в вопросе урегулирования ситуации на Украине», — сказал Трамп сказал в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Трансляцию встречи ведет телеканал Fox News.
Кроме того, Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не мешает достижению соглашения о прекращении огня. Отвечая на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, американский президент выразил надежду на достижение соглашения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.