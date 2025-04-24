24 апреля 2025

Трамп рассказал, как давит на Россию по украинскому вопросу

Трамп: США оказывают «значительное» давление на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не считает, что будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня
Трамп не считает, что будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вашингтон оказывает «значительное» давление на Россию в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я оказываю значительное давление на Россию, чтобы добиться продвижения в вопросе урегулирования ситуации на Украине», — сказал Трамп сказал в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Трансляцию встречи ведет телеканал Fox News.

Кроме того, Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не мешает достижению соглашения о прекращении огня. Отвечая на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, американский президент выразил надежду на достижение соглашения.

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Вашингтон оказывает «значительное» давление на Россию в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я оказываю значительное давление на Россию, чтобы добиться продвижения в вопросе урегулирования ситуации на Украине», — сказал Трамп сказал в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Трансляцию встречи ведет телеканал Fox News. Кроме того, Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не мешает достижению соглашения о прекращении огня. Отвечая на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, американский президент выразил надежду на достижение соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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