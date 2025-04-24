В Курганской области при раскопках обнаружена надгробная плита с надписью 1901 года

В Катайске (Курганская область) в ходе электромонтажных работ на одной из городских площадей рабочие наткнулись на большой камень, который, как оказалось, является частью надгробной плиты. Плита датирована 1901 годом. Об этом сообщают власти округа.
«24 апреля рабочие, которые ведут электромонтажные работы на площади, при копке траншеи наткнулись на большой камень. Когда его с помощью экскаватора вытащили на поверхность, поняли, что находка — необычная. Камень оказался частью надгробной плиты», — говорится в telegram-канале «Катайский округ».
Директор Катайского краеведческого музея Ольга Зеленина пояснила, что такие надгробия часто вынимались во времена строительства насосо-компрессорного завода, расположенного в районе старого литейного цеха. До революции на этом месте находилось городское кладбище, и впоследствии такие камни использовались в строительных работах, в том числе для укладки дорог.
«Подобные находки уже случались ранее. Все они были собраны и сейчас находятся у храма „Всех скорбящих Радосте“, — добавила Зеленина.
На найденной плите выбиты строки: «Твоя душа на небо вознеслась, а на земле — обитель». Плита датирована 1901 годом. К сожалению, определить, кому принадлежала эта плита, уже невозможно.
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