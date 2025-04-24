24 апреля 2025

Похолодание и гроза придут в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Свердловской области гроза ожидается 25 и 27 апреля
В Свердловской области гроза ожидается 25 и 27 апреля Фото:

В Свердловской области ожидается кратковременное похолодание, гроза и дожди. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«25 апреля. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, гроза, град. Температура ночью от +7 до +12, на севере до +2 градусов, днем от +15 до +20, на севере до 10 градусов», — говорится в прогнозе. Ветер будет 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Екатеринбурге также ожидается дождь, хоть и кратковременный, и гроза. Температура ночью будет + 11, днем +18 градусов.

26 апреля в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура ночью в некоторых местах может упасть до -3 градусов, днем столбики термометров будут на уровне 8-13 градусов тепла, на юго-западе до +19. В Екатеринбурге в ночь на 26 апреля ожидается +8 градусов тепла и умеренный дождь, днем воздух прогреется до +15, возможен небольшой дождь.

27 апреля возможна гроза, прогнозируется переменная облачность и местами кратковременные дожди. Ночью температура составит от +3 до +8 градусов, днем потеплеет до +19, на крайнем юге до 22 градусов тепла. На крайнем севере стоит ожидать температуру от +7 до +12 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается +7 и небольшой дождь, днем потеплеет до +21 градуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области ожидается кратковременное похолодание, гроза и дожди. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «25 апреля. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, гроза, град. Температура ночью от +7 до +12, на севере до +2 градусов, днем от +15 до +20, на севере до 10 градусов», — говорится в прогнозе. Ветер будет 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. В Екатеринбурге также ожидается дождь, хоть и кратковременный, и гроза. Температура ночью будет + 11, днем +18 градусов. 26 апреля в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура ночью в некоторых местах может упасть до -3 градусов, днем столбики термометров будут на уровне 8-13 градусов тепла, на юго-западе до +19. В Екатеринбурге в ночь на 26 апреля ожидается +8 градусов тепла и умеренный дождь, днем воздух прогреется до +15, возможен небольшой дождь. 27 апреля возможна гроза, прогнозируется переменная облачность и местами кратковременные дожди. Ночью температура составит от +3 до +8 градусов, днем потеплеет до +19, на крайнем юге до 22 градусов тепла. На крайнем севере стоит ожидать температуру от +7 до +12 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается +7 и небольшой дождь, днем потеплеет до +21 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...