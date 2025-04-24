Похолодание и гроза придут в Свердловскую область

В Свердловской области ожидается кратковременное похолодание, гроза и дожди. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«25 апреля. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами сильный дождь, гроза, град. Температура ночью от +7 до +12, на севере до +2 градусов, днем от +15 до +20, на севере до 10 градусов», — говорится в прогнозе. Ветер будет 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.
В Екатеринбурге также ожидается дождь, хоть и кратковременный, и гроза. Температура ночью будет + 11, днем +18 градусов.
26 апреля в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура ночью в некоторых местах может упасть до -3 градусов, днем столбики термометров будут на уровне 8-13 градусов тепла, на юго-западе до +19. В Екатеринбурге в ночь на 26 апреля ожидается +8 градусов тепла и умеренный дождь, днем воздух прогреется до +15, возможен небольшой дождь.
27 апреля возможна гроза, прогнозируется переменная облачность и местами кратковременные дожди. Ночью температура составит от +3 до +8 градусов, днем потеплеет до +19, на крайнем юге до 22 градусов тепла. На крайнем севере стоит ожидать температуру от +7 до +12 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается +7 и небольшой дождь, днем потеплеет до +21 градуса.
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