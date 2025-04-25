В Ивановской области сбивают беспилотники ВСУ

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В Шуе отражается атака БПЛА
В Шуе отражается атака БПЛА Фото:

В городе Шуя Ивановской области сработали системы противовоздушной обороны, отражается атака беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона. 

«В городе Шуя отражается атака беспилотников», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Жителей просят перейти в безопасное место и принять меры безопасности. Сообщается, что в городе работают спецслужбы. Другие подробности пока не сообщаются. 

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В городе Шуя Ивановской области сработали системы противовоздушной обороны, отражается атака беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.  «В городе Шуя отражается атака беспилотников», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Жителей просят перейти в безопасное место и принять меры безопасности. Сообщается, что в городе работают спецслужбы. Другие подробности пока не сообщаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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