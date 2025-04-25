В Ивановской области сбивают беспилотники ВСУ

В Шуе отражается атака БПЛА
В городе Шуя Ивановской области сработали системы противовоздушной обороны, отражается атака беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.
«В городе Шуя отражается атака беспилотников», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Жителей просят перейти в безопасное место и принять меры безопасности. Сообщается, что в городе работают спецслужбы. Другие подробности пока не сообщаются.
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