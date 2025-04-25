Демограф Чесноков: через 5 лет число трудоспособных мужчин сократится наполовину

В начале 30-годов в стране предстоит пройти через серьезный демографический кризис, когда число мужчин трудоспособного возраста сократится до 50%. Об этом URA.RU заявил руководитель Общероссийского проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.
«В этот период сойдутся сразу несколько негативных показателей: снижение числа женщин репродуктивного возраста, повышение уровня смертности населения и низкая рождаемость, — говорит демограф. — А число трудоспособных мужчин коренных национальностей России в начале 30-х годов будет меньше 50 %».
Чесноков уверен, что к этому кризису можно и нужно серьезно подготовиться. По его словам, ресурс миграции для России уже исчерпан, и пора делать ставку на возвращение на родину бывших соотечественников. «Они близки нам по культуре и ощущают себя частью русского мира, — говорит собеседник агентства. — Только в одной Германии около 3 миллионов русских немцев». Также эксперт отмечает, что переселенцы — это чаще всего квалифицированные трудоспособные кадры, которые могут поддержать экономику в период демографической ямы. Подробнее о том, когда Россию ждет новый спад рождаемости и как к нему можно подготовиться, чтобы смягчить последствия для экономики и общества, читайте в материале URA.RU.
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