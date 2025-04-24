На трассе «Сургут-Нижневартовск» водитель «Камаз» влетел в «Газель», стоявшую на обочине. В результате ДТП 20-летний пассажир ГАЗ получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.
«В Нижневартовском районе, 46-летний водитель „Камаз“, по предварительным данным, не выдержал безопасный интервал и допустил наезд на стоящее на обочине (по причине технической неисправности) транспортное средство „ГАЗ“, под управлением 22-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с Mazda, в результате чего пострадала пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, с начала 2025 года в регионе из-за подобных нарушений произошло 11 аварий, в которых травмы получили 14 человек.
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