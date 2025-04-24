24 апреля 2025

В ХМАО на трассе грузовик разворотил ГАЗель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО водитель «Камаза» влетел в стоявшую на обочине «Газель»
В ХМАО водитель «Камаза» влетел в стоявшую на обочине «Газель» Фото:

На трассе «Сургут-Нижневартовск» водитель «Камаз» влетел в «Газель», стоявшую на обочине. В результате ДТП 20-летний пассажир ГАЗ получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

«В Нижневартовском районе, 46-летний водитель „Камаз“, по предварительным данным, не выдержал безопасный интервал и допустил наезд на стоящее на обочине (по причине технической неисправности) транспортное средство „ГАЗ“, под управлением 22-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе.

На трассе Сургут-Нижневартовск грузовик столкнулся с автомобилем “Газель”
На трассе Сургут-Нижневартовск грузовик столкнулся с автомобилем “Газель”
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с Mazda, в результате чего пострадала пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, с начала 2025 года в регионе из-за подобных нарушений произошло 11 аварий, в которых травмы получили 14 человек.

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На трассе «Сургут-Нижневартовск» водитель «Камаз» влетел в «Газель», стоявшую на обочине. В результате ДТП 20-летний пассажир ГАЗ получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «В Нижневартовском районе, 46-летний водитель „Камаз“, по предварительным данным, не выдержал безопасный интервал и допустил наезд на стоящее на обочине (по причине технической неисправности) транспортное средство „ГАЗ“, под управлением 22-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель ВАЗа проехал на красный свет и столкнулся с Mazda, в результате чего пострадала пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, с начала 2025 года в регионе из-за подобных нарушений произошло 11 аварий, в которых травмы получили 14 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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