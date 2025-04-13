В ХМАО водитель ВАЗа пролетел на красный и устроил ДТП с пострадавшими

В Нижневартовске 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» проехал на красный сигнал светофора и устроил аварию с Mazda. В ДТП пострадала пассажирка иномарки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
«12 апреля около 19:30 в городе Нижневартовск, 38-летний водитель „ВАЗ“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора допустил столкновение с „МАZDA“, под управлением 23-летней автоледи», — говорится в сообщении ведомства. В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка иномарки.
ГИБДД региона отметила, что с начала 2025 года из-за проезда на красный свет произошло уже 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек. «Основные причины аварий — лихачество, рискованные маневры и пренебрежение ПДД», — подчеркнули в ведомстве.
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