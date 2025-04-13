13 апреля 2025
12 апреля 2025

В ХМАО водитель ВАЗа пролетел на красный и устроил ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске водитель «ВАЗ» проехал на красный и устроил аварию с Mazda (архивное фото)
В Нижневартовске водитель «ВАЗ» проехал на красный и устроил аварию с Mazda (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» проехал на красный сигнал светофора и устроил аварию с Mazda. В ДТП пострадала пассажирка иномарки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

«12 апреля около 19:30 в городе Нижневартовск, 38-летний водитель „ВАЗ“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора допустил столкновение с „МАZDA“, под управлением 23-летней автоледи», — говорится в сообщении ведомства. В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка иномарки.

ГИБДД региона отметила, что с начала 2025 года из-за проезда на красный свет произошло уже 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек. «Основные причины аварий — лихачество, рискованные маневры и пренебрежение ПДД», — подчеркнули в ведомстве.

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В Нижневартовске 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ» проехал на красный сигнал светофора и устроил аварию с Mazda. В ДТП пострадала пассажирка иномарки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры. «12 апреля около 19:30 в городе Нижневартовск, 38-летний водитель „ВАЗ“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора допустил столкновение с „МАZDA“, под управлением 23-летней автоледи», — говорится в сообщении ведомства. В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка иномарки. ГИБДД региона отметила, что с начала 2025 года из-за проезда на красный свет произошло уже 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек. «Основные причины аварий — лихачество, рискованные маневры и пренебрежение ПДД», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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