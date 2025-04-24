24 апреля 2025

Аэропорты и места массовых гуляний в ЯНАО обеспечат надежной защитой

Глава ЯНАО Артюхов потребовал от усиления мер безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов усилит безопасность ЯНАО на 9 мая
Дмитрий Артюхов усилит безопасность ЯНАО на 9 мая Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание антитеррористической комиссии, где обсудили меры безопасности на 80-летие Победы и защиту транспортных объектов. Как сообщают в пресс-службе правительства, особое внимание уделят акции «Бессмертный полк» и охране памятников. 

«Очень важно, чтобы все праздничные мероприятия прошли спокойно. В этом году после перерыва впервые пройдет акция „Бессмертный полк“. Необходимо обеспечить полную безопасность ее проведения», — цитирует главу округа пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В местах праздничных торжеств установят арки металлодетекторов, а площадки праздника предварительно обследуют кинологи.

С 1 по 12 мая в округе усилят охрану мемориалов и мест массовых мероприятий. К проверкам подключат кинологов, установят металлические ограждения и КПП. После 9 мая начнется подготовка к юбилеям Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска, где ожидается больше людей. Также на заседании обсудили антитеррористическую защиту аэропортов Ямала. Главам муниципалитетов поручено заранее продумать размещение сотрудников правоохранительных органов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание антитеррористической комиссии, где обсудили меры безопасности на 80-летие Победы и защиту транспортных объектов. Как сообщают в пресс-службе правительства, особое внимание уделят акции «Бессмертный полк» и охране памятников.  «Очень важно, чтобы все праздничные мероприятия прошли спокойно. В этом году после перерыва впервые пройдет акция „Бессмертный полк“. Необходимо обеспечить полную безопасность ее проведения», — цитирует главу округа пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В местах праздничных торжеств установят арки металлодетекторов, а площадки праздника предварительно обследуют кинологи. С 1 по 12 мая в округе усилят охрану мемориалов и мест массовых мероприятий. К проверкам подключат кинологов, установят металлические ограждения и КПП. После 9 мая начнется подготовка к юбилеям Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска, где ожидается больше людей. Также на заседании обсудили антитеррористическую защиту аэропортов Ямала. Главам муниципалитетов поручено заранее продумать размещение сотрудников правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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