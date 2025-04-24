Аэропорты и места массовых гуляний в ЯНАО обеспечат надежной защитой

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание антитеррористической комиссии, где обсудили меры безопасности на 80-летие Победы и защиту транспортных объектов. Как сообщают в пресс-службе правительства, особое внимание уделят акции «Бессмертный полк» и охране памятников.
«Очень важно, чтобы все праздничные мероприятия прошли спокойно. В этом году после перерыва впервые пройдет акция „Бессмертный полк“. Необходимо обеспечить полную безопасность ее проведения», — цитирует главу округа пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В местах праздничных торжеств установят арки металлодетекторов, а площадки праздника предварительно обследуют кинологи.
С 1 по 12 мая в округе усилят охрану мемориалов и мест массовых мероприятий. К проверкам подключат кинологов, установят металлические ограждения и КПП. После 9 мая начнется подготовка к юбилеям Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска, где ожидается больше людей. Также на заседании обсудили антитеррористическую защиту аэропортов Ямала. Главам муниципалитетов поручено заранее продумать размещение сотрудников правоохранительных органов.
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