Трамп: Крым останется в составе России

Трамп отметил, что 20% территории Украины перейдут России
Крым продолжит оставаться в составе Российской Федерации и не перейдет Украине. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп.
«Крым останется с Россией», — заявляет Трамп в интервью американскому журналу Time. Он добавил, что, если мирное соглашение между Киевом и Москвой будет достигнуто посредством переговоров, около 20% территории Украины окажутся под контролем России.
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