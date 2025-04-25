Трамп: Крым останется в составе России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп отметил, что 20% территории Украины перейдут России
Трамп отметил, что 20% территории Украины перейдут России Фото:

Крым продолжит оставаться в составе Российской Федерации и не перейдет Украине. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп. 

«Крым останется с Россией», — заявляет Трамп в интервью американскому журналу Time. Он добавил, что, если мирное соглашение между Киевом и Москвой будет достигнуто посредством переговоров, около 20% территории Украины окажутся под контролем России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крым продолжит оставаться в составе Российской Федерации и не перейдет Украине. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп.  «Крым останется с Россией», — заявляет Трамп в интервью американскому журналу Time. Он добавил, что, если мирное соглашение между Киевом и Москвой будет достигнуто посредством переговоров, около 20% территории Украины окажутся под контролем России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...