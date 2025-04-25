В Москве объявили желтый уровень опасности

В Москве и Подмосковье введен желтый уровень опасности из-за ожидаемой грозы. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.
«Желтый уровень в Подмосковье объявлен с 12:00 мск до 21:00 мск», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что такое решение было принято в связи с предстоящими грозами, сопровождаемыми порывами ветра, достигающими 15 м/с.
Температура воздуха в Москве достигнет 17 градусов, в области — 18. Ветер будет западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью возможны небольшие осадки и понижение температуры до 4 градусов в Москве и до 0 в области.
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