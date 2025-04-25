В Москве объявили желтый уровень опасности

В Московском регионе введен желтый уровень опасности из-за ожидаемой грозы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве ожидаются грозы с порывами ветра до 15 м/с
В Москве ожидаются грозы с порывами ветра до 15 м/с Фото:

В Москве и Подмосковье введен желтый уровень опасности из-за ожидаемой грозы. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

«Желтый уровень в Подмосковье объявлен с 12:00 мск до 21:00 мск», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что такое решение было принято в связи с предстоящими грозами, сопровождаемыми порывами ветра, достигающими 15 м/с.

Температура воздуха в Москве достигнет 17 градусов, в области — 18. Ветер будет западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью возможны небольшие осадки и понижение температуры до 4 градусов в Москве и до 0 в области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве и Подмосковье введен желтый уровень опасности из-за ожидаемой грозы. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ. «Желтый уровень в Подмосковье объявлен с 12:00 мск до 21:00 мск», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что такое решение было принято в связи с предстоящими грозами, сопровождаемыми порывами ветра, достигающими 15 м/с. Температура воздуха в Москве достигнет 17 градусов, в области — 18. Ветер будет западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью возможны небольшие осадки и понижение температуры до 4 градусов в Москве и до 0 в области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...