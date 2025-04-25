Скорое резкое похолодание ожидает ряд россиян

Резкое похолодание до мартовских температур ожидается почти на всей европейской части России в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Резкое понижение температуры ожидается практически на всей европейской территории России», — заявил Вильфанд РИА Новости. Он также отметил, что дальнейшее снижение температуры приведет к ночным заморозкам: в Москве ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, в области — до -3 градусов. Ожидаются небольшие дожди, мокрый снег и усиление ветра.
Согласно прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе 26 марта возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В Центральной России ночные температуры составят от 0 до плюс 5 градусов, дневные — от 5 до 10 градусов. К понедельнику, 28 апреля, заморозки распространится на всю европейскую часть России, включая столицу: ночью в Москве ожидается от -1 до -3 градусов, в Подмосковье — до -5 градусов.
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