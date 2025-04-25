25 апреля 2025

Из-за угрозы теракта во Флориде закрылся аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Во Флориде неизвестный оставил послание бортпроводникам, пригрозив взорвать несколько самолетов в аэропорту
Во Флориде неизвестный оставил послание бортпроводникам, пригрозив взорвать несколько самолетов в аэропорту Фото:

Международный аэропорт Сент-Питесберг — Клируотер во Флориде был временно закрыт из-за угрозы теракта. Как сообщил шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери, экстренные службы были вынуждены эвакуировать всех пассажиров и провести масштабную проверку воздушных судов после обнаружения угрозы взрыва.

«Нам пришлось эвакуировать всех пассажиров, из всех самолетов... Мы завершили поиски на 98%, были задействованы кинологические группы. Никаких взрывных устройств не обнаружено», — сообщил Гуалтьери. Об этом шериф рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам шерифа, неизвестный оставил «явную угрозу» в туалетной кабинке одного из самолетов авиакомпании Allegiant.  Он добавил, что надпись с угрозой была обнаружена бортпроводником в момент захода на посадку воздушного судна с 170 пассажирами на борту.

Гуалтьери не стал раскрывать содержание угрозы в интересах следствия. Но он уточнил, что она касалась всех самолетов этой авиакомпании, находившихся в аэропорту.

По факту происшествия продолжается расследование. Правоохранители пока не задержали ни одного подозреваемого — под подозрением находятся как пассажиры, так и члены экипажа самолета. На месте работают около 20 детективов, которые проводят опросы всех участников инцидента. Из-за инцидента в аэропорту фиксируются задержки рейсов.

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Международный аэропорт Сент-Питесберг — Клируотер во Флориде был временно закрыт из-за угрозы теракта. Как сообщил шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери, экстренные службы были вынуждены эвакуировать всех пассажиров и провести масштабную проверку воздушных судов после обнаружения угрозы взрыва. «Нам пришлось эвакуировать всех пассажиров, из всех самолетов... Мы завершили поиски на 98%, были задействованы кинологические группы. Никаких взрывных устройств не обнаружено», — сообщил Гуалтьери. Об этом шериф рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По словам шерифа, неизвестный оставил «явную угрозу» в туалетной кабинке одного из самолетов авиакомпании Allegiant.  Он добавил, что надпись с угрозой была обнаружена бортпроводником в момент захода на посадку воздушного судна с 170 пассажирами на борту. Гуалтьери не стал раскрывать содержание угрозы в интересах следствия. Но он уточнил, что она касалась всех самолетов этой авиакомпании, находившихся в аэропорту. По факту происшествия продолжается расследование. Правоохранители пока не задержали ни одного подозреваемого — под подозрением находятся как пассажиры, так и члены экипажа самолета. На месте работают около 20 детективов, которые проводят опросы всех участников инцидента. Из-за инцидента в аэропорту фиксируются задержки рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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