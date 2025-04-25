25 апреля 2025

Свердловскую область затапливает дождями: предупреждение от метеорологов

Уральские метеорологи предупредили о подъеме воды в реках из-за дождей
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе также ожидаются скачки температуры
В регионе также ожидаются скачки температуры Фото:

Свердловскую область накрыли сильные дожди, вследствие чего жителей региона предупредили о возможном подъеме уровня воды 26-го и 27-го апреля. Сообщение появилось на сайте уральского гидрометцентра.

«В районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках, местами с выходом воды на пойму», — предупреждают синоптики. Также в Свердловской области сохранятся резкие скачки температуры. В некоторых районах региона возможен мокрый снег.

В Екатеринбурге 26-го апреля ожидается до +12 градусов днем и до +10 ночью, а также небольшой дождь. При этом на следующий день, 27-го апреля, дневная температура поднимется до +21 градуса, затем снова опустится до +9.

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Свердловскую область накрыли сильные дожди, вследствие чего жителей региона предупредили о возможном подъеме уровня воды 26-го и 27-го апреля. Сообщение появилось на сайте уральского гидрометцентра. «В районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках, местами с выходом воды на пойму», — предупреждают синоптики. Также в Свердловской области сохранятся резкие скачки температуры. В некоторых районах региона возможен мокрый снег. В Екатеринбурге 26-го апреля ожидается до +12 градусов днем и до +10 ночью, а также небольшой дождь. При этом на следующий день, 27-го апреля, дневная температура поднимется до +21 градуса, затем снова опустится до +9.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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