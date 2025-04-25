Свердловскую область затапливает дождями: предупреждение от метеорологов

Свердловскую область накрыли сильные дожди, вследствие чего жителей региона предупредили о возможном подъеме уровня воды 26-го и 27-го апреля. Сообщение появилось на сайте уральского гидрометцентра.
«В районах выпадения сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках, местами с выходом воды на пойму», — предупреждают синоптики. Также в Свердловской области сохранятся резкие скачки температуры. В некоторых районах региона возможен мокрый снег.
В Екатеринбурге 26-го апреля ожидается до +12 градусов днем и до +10 ночью, а также небольшой дождь. При этом на следующий день, 27-го апреля, дневная температура поднимется до +21 градуса, затем снова опустится до +9.
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