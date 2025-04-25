Ямальцам показали, как прорывали блокаду Ленинграда (архивное фото)
Жители Пуровского района ЯНАО стали свидетелями военно-исторической реконструкции, посвященной трагическим событиям блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в «Ямал-Медиа».
«В Пуровском районе проходит военно-историческая реконструкция, посвященная событиям блокадного Ленинграда», — сказано в telegram-канале информационного ресурса. Ямальцам показали, как прорывали блокаду.
Организаторы создали две площадки. На первой посетители узнали исторические факты о жизни в блокадном Ленинграде. На второй — реконструкцию операции «Искра», которая помогла прорвать блокаду.
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