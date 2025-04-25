25 апреля 2025

Военно-историческая реконструкция блокады Ленинграда проходит в ЯНАО. Видео

В Пуровском районе воссоздали события времен блокадного Ленинграда
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцам показали, как прорывали блокаду Ленинграда (архивное фото)
Ямальцам показали, как прорывали блокаду Ленинграда (архивное фото) Фото:

Жители Пуровского района ЯНАО стали свидетелями военно-исторической реконструкции, посвященной трагическим событиям блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в «Ямал-Медиа».

«В Пуровском районе проходит военно-историческая реконструкция, посвященная событиям блокадного Ленинграда», — сказано в telegram-канале информационного ресурса. Ямальцам показали, как прорывали блокаду.

Организаторы создали две площадки. На первой посетители узнали исторические факты о жизни в блокадном Ленинграде. На второй — реконструкцию операции «Искра», которая помогла прорвать блокаду.

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Жители Пуровского района ЯНАО стали свидетелями военно-исторической реконструкции, посвященной трагическим событиям блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в «Ямал-Медиа». «В Пуровском районе проходит военно-историческая реконструкция, посвященная событиям блокадного Ленинграда», — сказано в telegram-канале информационного ресурса. Ямальцам показали, как прорывали блокаду. Организаторы создали две площадки. На первой посетители узнали исторические факты о жизни в блокадном Ленинграде. На второй — реконструкцию операции «Искра», которая помогла прорвать блокаду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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