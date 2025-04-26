ВСУ потеряли на белгородском направлении 35 человек и танк

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Поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ
Поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск «Север» нанесла удары по позициям ВСУ на белгородском направлении, уничтожив до 35 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области», — говорится в сообщении МО. По данным ведомства, также были уничтожены танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. 

Также российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины. Помимо прочего, под удар попали склады боеприпасов.

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Группировка войск «Север» нанесла удары по позициям ВСУ на белгородском направлении, уничтожив до 35 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Север“ на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области», — говорится в сообщении МО. По данным ведомства, также были уничтожены танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.  Также российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины. Помимо прочего, под удар попали склады боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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