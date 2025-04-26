Генпрокуратура просит запретить деятельность собственников «Мира танков»

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Таганский суд Москвы с иском о запрете деятельности объединения, включающего владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, обвиняя их в экстремистской деятельности. Об этом говорится в судебных материалах.
«Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ о запрете деятельности объединения, состоящего из В.В. Кислого и М.А. Хатажаева, и об обращении в доход государства долей в уставном капитале ответчиков», — говорится в материалах, которые находятся в распоряжении РИА Новости. В иске замгенпрокурора РФ также требует обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале компаний, связанных с разработкой и издательством игры «Мир танков».
По мнению Генпрокуратуры, Кислый и Хатажаев образуют экстремистское сообщество, занимающееся экстремистской деятельностью в России. В качестве доказательств в иске приведены статьи с заголовками: «World of Tanks, военная игра, выступает против спецоперации РФ», «Как Wargaming преодолел 25 лет и справился с конфликтом на Украине», «Wargaming запустила благотворительную инициативу с украинским контентом в играх для сбора средств на реанимобили».
Ранее по иску Генеральной прокуратуры был наложен арест на активы компании «Леста Игры», что вызвало значительный общественный отклик. Представители компании сообщили о планах опротестовать данное судебное решение. Ограничительные меры затронули такие юридические лица, как ООО «Леста» (главная структура), ООО «Леста Геймс Москва» (столичное подразделение), а также ООО «Леста Геймс Эдженси», занимающееся издательской деятельностью в игровой индустрии.
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