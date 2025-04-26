Двое детей и двое взрослых погибли от угарного газа в Кисловодске

Дети погибли от отравления угарным газом
В Кисловодске в результате отравления угарным газом погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
«Четыре человека, в том числе двое детей отравились угарным газом в доме», — передает издание. Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Медиков в Кисловодске. В результате происшествия никто не выжил.
Причины трагедии и обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Официальной информации также не поступало.
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