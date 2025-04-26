Двое детей и двое взрослых погибли от угарного газа в Кисловодске

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Дети погибли от отравления угарным газом
Дети погибли от отравления угарным газом Фото:

В Кисловодске в результате отравления угарным газом погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Четыре человека, в том числе двое детей отравились угарным газом в доме», — передает издание. Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Медиков в Кисловодске. В результате происшествия никто не выжил.

Причины трагедии и обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Официальной информации также не поступало.

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В Кисловодске в результате отравления угарным газом погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «Четыре человека, в том числе двое детей отравились угарным газом в доме», — передает издание. Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Медиков в Кисловодске. В результате происшествия никто не выжил. Причины трагедии и обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Официальной информации также не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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