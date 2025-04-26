Стала известна стоимость королевского платья Волочковой на свадьбе дочери

Дизайнер Аника Керимова: платье Волочковой на свадьбу дочери стоит миллион
© Служба новостей «URA.RU»
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Аника Керимова и Анастасия Волочкова
Аника Керимова и Анастасия Волочкова Фото:

Балерина Анастасия Волочкова сегодня выдала замуж единственную дочь Ариадну. Торжество прошло в Санкт-Петербурге, в старинном особняке Мясникова. Балерина появилась на празднике дочери одной из первых. Настя приехала в шикарном платье в пол, усыпанном драгоценными камнями. В разговоре с корреспондентом URA.RU дизайнер платья Аника Керимова раскрыла цену без сомнения царского наряда.

«С учетом ручной работы, дорогостоящих материалов и гарнитуры цена за такой наряд доходит до одного миллиона рублей», — пояснила Керимова.

Дизайнер подчеркнула, что платье Волочковой не может стоить дешево, учитывая индивидуальный пошив и ручную работу. Над нарядом Волочковой мастерицы трудились больше двух недель. Платье балерины — настоящее произведение искусства.

«Материалы все дорогие и качественные: мы использовали органзу, шелк и фатин, — объясняет Керимова. — На платье ушло больше семи метров ткани, на кейп — больше пятнадцати. Платье расшито камнями Сваровски, а также жемчугом и бисером».

По словам Аники, к свадьбе дочери Волочкова начала готовиться заранее. С помощью платья дизайнер хотела подчеркнуть статус балерины.

Платье расшито камнями Сваровски, а также жемчугом и бисером
Платье расшито камнями Сваровски, а также жемчугом и бисером
Фото:

«Анастасия, конечно, очень волновалась: не каждый день она замуж дочь выдает, — объясняет Аника. — Мы с ней дружим давно: я примерно представляла, какой наряд ей нужен. Главное, мне хотелось подчеркнуть все достоинства этой красивой женщины. Мы сразу сделали несколько набросков, определились с окончательным вариантом и стали работать. Создали с Настей платье-трансформер со съемным кейпом. Наряд получился действительно королевским. Когда я впервые увидела в нем Настю, сказала: „Это платье царицы“. На нее все село просто идеально!»

Волочкова подчеркнула, что не случайно обратилась за помощью к Керимовой. Аника уже давно создает наряды для звезд. В ее платьях выходили замуж супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян, певица Азиза и писательница Лена Ленина. Наряды Керимовой есть в гардеробе Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Любови Успенской, Маши Распутиной, Яны Рудковской и других звезд.

Звездный дизайнер подчеркнула, что с удовольствием создаст наряд и на свадьбу самой Анастасии. Если та вдруг снова соберется под венец.

«Настя заслуживает счастья. Я уверена, что человек, который ей уготован Богом, обязательно встретится на ее пути. А мы сделаем все, чтобы она была самой красивой невестой», — сказала Аника.

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Балерина Анастасия Волочкова сегодня выдала замуж единственную дочь Ариадну. Торжество прошло в Санкт-Петербурге, в старинном особняке Мясникова. Балерина появилась на празднике дочери одной из первых. Настя приехала в шикарном платье в пол, усыпанном драгоценными камнями. В разговоре с корреспондентом URA.RU дизайнер платья Аника Керимова раскрыла цену без сомнения царского наряда. «С учетом ручной работы, дорогостоящих материалов и гарнитуры цена за такой наряд доходит до одного миллиона рублей», — пояснила Керимова. Дизайнер подчеркнула, что платье Волочковой не может стоить дешево, учитывая индивидуальный пошив и ручную работу. Над нарядом Волочковой мастерицы трудились больше двух недель. Платье балерины — настоящее произведение искусства. «Материалы все дорогие и качественные: мы использовали органзу, шелк и фатин, — объясняет Керимова. — На платье ушло больше семи метров ткани, на кейп — больше пятнадцати. Платье расшито камнями Сваровски, а также жемчугом и бисером». По словам Аники, к свадьбе дочери Волочкова начала готовиться заранее. С помощью платья дизайнер хотела подчеркнуть статус балерины. «Анастасия, конечно, очень волновалась: не каждый день она замуж дочь выдает, — объясняет Аника. — Мы с ней дружим давно: я примерно представляла, какой наряд ей нужен. Главное, мне хотелось подчеркнуть все достоинства этой красивой женщины. Мы сразу сделали несколько набросков, определились с окончательным вариантом и стали работать. Создали с Настей платье-трансформер со съемным кейпом. Наряд получился действительно королевским. Когда я впервые увидела в нем Настю, сказала: „Это платье царицы“. На нее все село просто идеально!» Волочкова подчеркнула, что не случайно обратилась за помощью к Керимовой. Аника уже давно создает наряды для звезд. В ее платьях выходили замуж супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян, певица Азиза и писательница Лена Ленина. Наряды Керимовой есть в гардеробе Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Любови Успенской, Маши Распутиной, Яны Рудковской и других звезд. Звездный дизайнер подчеркнула, что с удовольствием создаст наряд и на свадьбу самой Анастасии. Если та вдруг снова соберется под венец. «Настя заслуживает счастья. Я уверена, что человек, который ей уготован Богом, обязательно встретится на ее пути. А мы сделаем все, чтобы она была самой красивой невестой», — сказала Аника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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