Стала известна стоимость королевского платья Волочковой на свадьбе дочери

Балерина Анастасия Волочкова сегодня выдала замуж единственную дочь Ариадну. Торжество прошло в Санкт-Петербурге, в старинном особняке Мясникова. Балерина появилась на празднике дочери одной из первых. Настя приехала в шикарном платье в пол, усыпанном драгоценными камнями. В разговоре с корреспондентом URA.RU дизайнер платья Аника Керимова раскрыла цену без сомнения царского наряда.
«С учетом ручной работы, дорогостоящих материалов и гарнитуры цена за такой наряд доходит до одного миллиона рублей», — пояснила Керимова.
Дизайнер подчеркнула, что платье Волочковой не может стоить дешево, учитывая индивидуальный пошив и ручную работу. Над нарядом Волочковой мастерицы трудились больше двух недель. Платье балерины — настоящее произведение искусства.
«Материалы все дорогие и качественные: мы использовали органзу, шелк и фатин, — объясняет Керимова. — На платье ушло больше семи метров ткани, на кейп — больше пятнадцати. Платье расшито камнями Сваровски, а также жемчугом и бисером».
По словам Аники, к свадьбе дочери Волочкова начала готовиться заранее. С помощью платья дизайнер хотела подчеркнуть статус балерины.
«Анастасия, конечно, очень волновалась: не каждый день она замуж дочь выдает, — объясняет Аника. — Мы с ней дружим давно: я примерно представляла, какой наряд ей нужен. Главное, мне хотелось подчеркнуть все достоинства этой красивой женщины. Мы сразу сделали несколько набросков, определились с окончательным вариантом и стали работать. Создали с Настей платье-трансформер со съемным кейпом. Наряд получился действительно королевским. Когда я впервые увидела в нем Настю, сказала: „Это платье царицы“. На нее все село просто идеально!»
Волочкова подчеркнула, что не случайно обратилась за помощью к Керимовой. Аника уже давно создает наряды для звезд. В ее платьях выходили замуж супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян, певица Азиза и писательница Лена Ленина. Наряды Керимовой есть в гардеробе Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Любови Успенской, Маши Распутиной, Яны Рудковской и других звезд.
Звездный дизайнер подчеркнула, что с удовольствием создаст наряд и на свадьбу самой Анастасии. Если та вдруг снова соберется под венец.
«Настя заслуживает счастья. Я уверена, что человек, который ей уготован Богом, обязательно встретится на ее пути. А мы сделаем все, чтобы она была самой красивой невестой», — сказала Аника.
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