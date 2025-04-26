В результате взрыва в иранском порту погибли 8 человек, около 750 пострадали

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После взрыва в иранском порту появилась угроза выброса аммиака
После взрыва в иранском порту появилась угроза выброса аммиака Фото:

Число погибших в результате аварии в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас (Иран) достигло 8 человек, еще 750 пострадали. Об этом сообщил глава местного МВД Эскандар Момени.

«На данный момент пострадали около 700–750 человек, из которых 212 лечатся амбулаторно, а остальные пострадавшие отправлены в медицинские центры провинции, соседних городов и даже соседних провинций. Процесс лечения пострадавших продолжается. К сожалению, подтвержденное число погибших на данный момент составляет 8 человек», — рассказал агентству TasnimNews глава иранского МВД. По его словам, сейчас первоочередной задачей является тушение пожара.

Ранее сообщалось о том, что при взрыве в иранском порту пострадали более 500 человек, а погибли не менее четырех. Информацию сообщали в службе спасения республики. Взрыв прогремел днем 26 апреля на причале порта.

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Число погибших в результате аварии в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас (Иран) достигло 8 человек, еще 750 пострадали. Об этом сообщил глава местного МВД Эскандар Момени. «На данный момент пострадали около 700–750 человек, из которых 212 лечатся амбулаторно, а остальные пострадавшие отправлены в медицинские центры провинции, соседних городов и даже соседних провинций. Процесс лечения пострадавших продолжается. К сожалению, подтвержденное число погибших на данный момент составляет 8 человек», — рассказал агентству TasnimNews глава иранского МВД. По его словам, сейчас первоочередной задачей является тушение пожара. Ранее сообщалось о том, что при взрыве в иранском порту пострадали более 500 человек, а погибли не менее четырех. Информацию сообщали в службе спасения республики. Взрыв прогремел днем 26 апреля на причале порта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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