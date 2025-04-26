Появились данные о жертвах взрыва на юге Ирана

Мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе на юге Ирана унес жизни не менее четырех человек, число пострадавших превысило 500. Об этом сообщил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди.
«У нас есть статистика, но нам подтвердили (гибель — прим. URA.RU) четырех человек», — говорилось в эфире государственного телевидения. Число пострадавших, по данным агентства Tasnim, достигло 516 человек. Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени прибыл на место происшествия для координации спасательной операции и расследования, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Взрыв прогремел днем 26 апреля на причале порта. По данным агентства Fars, причиной стало возгорание контейнеров, предположительно содержавших химикаты. Взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров, а звук был слышен на острове Кешм в 20 км от порта. В Бендер-Аббасе объявлен срочный сбор крови из-за большого числа пострадавших.
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