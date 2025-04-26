Свердловчан ожидают потепление и осадки

Свердловскую область 27 апреля из-за циклона накроет теплая воздушная масса, из-за чего температура воздуха может подняться до +20 градусов. При этом возможны осадки и гроза. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В воскресенье территория Свердловской области будет расположена в теплом секторе циклона, который смещается на Полярный Урал со стороны европейской части России. Вынос тепла придётся в основном на западные и центральные районы области. При этом на юго-западе возможен дневной прогрев до +20 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В то же время из-за холодных воздушных масс в тылу циклона возможны осадки и гроза во второй половине дня.
Уже днем 28 апреля стоит ожидать похолодание, так как температура не поднимется выше 8 градусов тепла. Также возможны осадки по всей области. Ночью на 29 апреля возможен снег и падение температуры до -2 градусов. Днем столбики термометров будут на уровне 6 градусов тепла.
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