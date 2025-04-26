26 апреля 2025

Свердловчан ожидают потепление и осадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура выше +20 градусов ожидается 27 апреля
Температура выше +20 градусов ожидается 27 апреля Фото:

Свердловскую область 27 апреля из-за циклона накроет теплая воздушная масса, из-за чего температура воздуха может подняться до +20 градусов. При этом возможны осадки и гроза. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье территория Свердловской области будет расположена в теплом секторе циклона, который смещается на Полярный Урал со стороны европейской части России. Вынос тепла придётся в основном на западные и центральные районы области. При этом на юго-западе возможен дневной прогрев до +20 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В то же время из-за холодных воздушных масс в тылу циклона возможны осадки и гроза во второй половине дня.

Уже днем 28 апреля стоит ожидать похолодание, так как температура не поднимется выше 8 градусов тепла. Также возможны осадки по всей области. Ночью на 29 апреля возможен снег и падение температуры до -2 градусов. Днем столбики термометров будут на уровне 6 градусов тепла.

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Свердловскую область 27 апреля из-за циклона накроет теплая воздушная масса, из-за чего температура воздуха может подняться до +20 градусов. При этом возможны осадки и гроза. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье территория Свердловской области будет расположена в теплом секторе циклона, который смещается на Полярный Урал со стороны европейской части России. Вынос тепла придётся в основном на западные и центральные районы области. При этом на юго-западе возможен дневной прогрев до +20 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В то же время из-за холодных воздушных масс в тылу циклона возможны осадки и гроза во второй половине дня. Уже днем 28 апреля стоит ожидать похолодание, так как температура не поднимется выше 8 градусов тепла. Также возможны осадки по всей области. Ночью на 29 апреля возможен снег и падение температуры до -2 градусов. Днем столбики термометров будут на уровне 6 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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