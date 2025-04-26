В мэрии Кургана пообещали решить проблему с разбитой дорогой у детской больницы

После жалоб горожан на разбитую дорогу у детской поликлиники в микрорайоне Энергетики, власти Кургана приняли решение засыпать ямы и привести подъезд к медучреждению в порядок. Об этом сообщили представители мэрии.
«Участок дороги возле детской поликлиники на проспекте Конституции, 42 включен в план ямочного ремонта. Подрядчик отремонтирует дорогу летом 2025 года», — говорится в ответе на сайте «Обратись».
Ранее курганцы жаловались, что мамочки с колясками с трудом пробираются к поликлинике, преодолевая ямы и ухабы. Там же автомобилисты возмущались глубиной ям, скрытых дождевой водой. Были случаи, машины зацеплялись дном за асфальт, отмечали горожане.
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