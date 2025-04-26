26 апреля 2025

В мэрии Кургана пообещали решить проблему с разбитой дорогой у детской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу собираются ремонтировать летом
Дорогу собираются ремонтировать летом Фото:

После жалоб горожан на разбитую дорогу у детской поликлиники в микрорайоне Энергетики, власти Кургана приняли решение засыпать ямы и привести подъезд к медучреждению в порядок. Об этом сообщили представители мэрии.

«Участок дороги возле детской поликлиники на проспекте Конституции, 42 включен в план ямочного ремонта. Подрядчик отремонтирует дорогу летом 2025 года», — говорится в ответе на сайте «Обратись».

Ранее курганцы жаловались, что мамочки с колясками с трудом пробираются к поликлинике, преодолевая ямы и ухабы. Там же автомобилисты возмущались глубиной ям, скрытых дождевой водой. Были случаи, машины зацеплялись дном за асфальт, отмечали горожане.

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После жалоб горожан на разбитую дорогу у детской поликлиники в микрорайоне Энергетики, власти Кургана приняли решение засыпать ямы и привести подъезд к медучреждению в порядок. Об этом сообщили представители мэрии. «Участок дороги возле детской поликлиники на проспекте Конституции, 42 включен в план ямочного ремонта. Подрядчик отремонтирует дорогу летом 2025 года», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что мамочки с колясками с трудом пробираются к поликлинике, преодолевая ямы и ухабы. Там же автомобилисты возмущались глубиной ям, скрытых дождевой водой. Были случаи, машины зацеплялись дном за асфальт, отмечали горожане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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