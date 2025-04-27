В Париже призвали Макрона уйти в отставку после унижения на встрече с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку, потому что он подорвал доверие к стране. Об этом заявил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян после того, как Белый дом распространил видео с унижением Макрона на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти», — написал Дюпон-Эньян в своем аккаунте в соцсети X. Он призвал к проведению выборов для избрания нового президента республики.
Так Дюпон-Эньян отреагировал на видео, опубликованное Белым домом. На не видно, что президент США Дональд Трамп жестом руки отказал Макрону в участии в переговорах с Зеленским. Изначально для глав государств поставили три стула, однако после замечания американского лидера, один из них убрали. В итоге переговоры велись только между Трампом и Зеленским.
Этот разговор происходил во время похорон Папы Римского Франциска. Украинский лидер и президент США и украинский лидер договорились продолжить беседу после мессы, однако последний спешно покинул Рим после завершения церемонии.
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