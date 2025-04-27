Песков: работа по урегулированию конфликта на Украине продолжается

Песков заявил, что работа по Украине продолжается
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Работа по урегулированию конфликта на Украине не может быть публичной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что «работа продолжается».
«Работа не может вестись в публичном формате, только в дискретном. [Совместная работа с США] продолжается, говорить о каких-то условиях пока рано», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале «Зарубин».
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