Песков: работа по урегулированию конфликта на Украине продолжается

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Песков заявил, что работа по Украине продолжается
Песков заявил, что работа по Украине продолжается Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Работа по урегулированию конфликта на Украине не может быть публичной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что «работа продолжается».

«Работа не может вестись в публичном формате, только в дискретном. [Совместная работа с США] продолжается, говорить о каких-то условиях пока рано», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале «Зарубин».

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Работа по урегулированию конфликта на Украине не может быть публичной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что «работа продолжается». «Работа не может вестись в публичном формате, только в дискретном. [Совместная работа с США] продолжается, говорить о каких-то условиях пока рано», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале «Зарубин».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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