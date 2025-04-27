Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье, где горит 140 гектаров леса. Видео

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На очаги пожара сброшено 168 тысяч литров воды
На очаги пожара сброшено 168 тысяч литров воды Фото:

Авиация МЧС России ведет борьбу с природным пожаром в Забайкалье, который охватил 140 гектаров леса. Об этом рассказали в ведомстве.

«Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что огнем охвачено 140 гектаров леса. По поручению главы ведомства Александра Куренкова в регион прибыли самолеты Ил-76.

В окрестностях села Елизаветино проведено четыре сброса, в результате чего на очаги было сброшено 168 тысяч литров воды. Заправка самолетов осуществлялась с помощью пожарных автоцистерн. В МЧС отметили, что угроза распространения огня на населенный пункт устранена. С 7 апреля в лесах Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

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Авиация МЧС России ведет борьбу с природным пожаром в Забайкалье, который охватил 140 гектаров леса. Об этом рассказали в ведомстве. «Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что огнем охвачено 140 гектаров леса. По поручению главы ведомства Александра Куренкова в регион прибыли самолеты Ил-76. В окрестностях села Елизаветино проведено четыре сброса, в результате чего на очаги было сброшено 168 тысяч литров воды. Заправка самолетов осуществлялась с помощью пожарных автоцистерн. В МЧС отметили, что угроза распространения огня на населенный пункт устранена. С 7 апреля в лесах Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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