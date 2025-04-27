Tagesspiegel: главой МИД Германии может стать сторонник Украины Вадефуль

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Вероятным претендентом на пост главы МИД ФРГ называют выходца из Христианско-демократического союза
Вероятным претендентом на пост главы МИД ФРГ называют выходца из Христианско-демократического союза Фото:

Представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Бундестага Йохана Вадефуля называют основным претендентом на пост министра иностранных дел ФРГ. Об этом сообщили источники в правительстве Германии. Вадефуль известен своей антироссийской позицией.

«Йохан Вадефуль уже несколько недель считается перспективным кандидатом (на пост главы МИД ФРГ — прим. URA.RU). Ранее политик был зампредседателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов», — со ссылкой на свои источники передает Tagesspiegel.

Вадефуль с 2023 года открыто выступает за то, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное немецкое вооружение для ударов по РФ. По данным СМИ, в случае победы — он станет первым министром иностранных дел от ХДС за почти 60 лет.

В переговорном процессе по урегулированию конфликта Берлин поддерживает Киев, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что правительство Германии собирается запретить флаги СССР и России на День Победы, пишет RT.

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Представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Бундестага Йохана Вадефуля называют основным претендентом на пост министра иностранных дел ФРГ. Об этом сообщили источники в правительстве Германии. Вадефуль известен своей антироссийской позицией. «Йохан Вадефуль уже несколько недель считается перспективным кандидатом (на пост главы МИД ФРГ — прим. URA.RU). Ранее политик был зампредседателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов», — со ссылкой на свои источники передает Tagesspiegel. Вадефуль с 2023 года открыто выступает за то, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное немецкое вооружение для ударов по РФ. По данным СМИ, в случае победы — он станет первым министром иностранных дел от ХДС за почти 60 лет. В переговорном процессе по урегулированию конфликта Берлин поддерживает Киев, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что правительство Германии собирается запретить флаги СССР и России на День Победы, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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