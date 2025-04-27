Tagesspiegel: главой МИД Германии может стать сторонник Украины Вадефуль

Представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Бундестага Йохана Вадефуля называют основным претендентом на пост министра иностранных дел ФРГ. Об этом сообщили источники в правительстве Германии. Вадефуль известен своей антироссийской позицией.
«Йохан Вадефуль уже несколько недель считается перспективным кандидатом (на пост главы МИД ФРГ — прим. URA.RU). Ранее политик был зампредседателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов», — со ссылкой на свои источники передает Tagesspiegel.
Вадефуль с 2023 года открыто выступает за то, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное немецкое вооружение для ударов по РФ. По данным СМИ, в случае победы — он станет первым министром иностранных дел от ХДС за почти 60 лет.
В переговорном процессе по урегулированию конфликта Берлин поддерживает Киев, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что правительство Германии собирается запретить флаги СССР и России на День Победы, пишет RT.
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