Понедельник станет самым холодным днем апреля в Москве

Леус: температура к утру понедельника в Москве опустится до нуля градусов
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Температура в ночь на 28 апреля может опуститься до нуля градусов в Москве
Температура в ночь на 28 апреля может опуститься до нуля градусов в Москве Фото:

В ночь на понедельник, 28 апреля, в Москве ожидаются самые сильные заморозки — температура опустится до нуля градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Предстоящая ночь в столичном регионе по-прежнему будет очень холодной — температура к утру опустится до 0 — плюс 5 градусов. Это будут самые сильные, но в то же время и последние заморозки этого полярного вторжения», — сообщил Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что днем погода уже нормализуется, в регион придут облака и теплые воздушные массы. Температура поднимется до +9-11 градусов. По его словам, дождя не предвидится. 

Согласно прогнозу синоптика, во вторник, 29 апреля, в Москву придут облака и дожди, температура днем составит плюс 8 — плюс 10 градусов. В среду ожидается облачная погода с прояснениями и локальными дождями, воздух прогреется до плюс 12 — плюс 14 градусов.

Ранее синоптики Росгидромета заявили, что заморозки в Московский регион уже больше не вернутся. В канун майских праздников температура повысится до +10 градусов, ночью будет не выше +3. Первого мая ожидаются осадки и температура до +12 градусов, передает MK.RU.

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В ночь на понедельник, 28 апреля, в Москве ожидаются самые сильные заморозки — температура опустится до нуля градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Предстоящая ночь в столичном регионе по-прежнему будет очень холодной — температура к утру опустится до 0 — плюс 5 градусов. Это будут самые сильные, но в то же время и последние заморозки этого полярного вторжения», — сообщил Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что днем погода уже нормализуется, в регион придут облака и теплые воздушные массы. Температура поднимется до +9-11 градусов. По его словам, дождя не предвидится.  Согласно прогнозу синоптика, во вторник, 29 апреля, в Москву придут облака и дожди, температура днем составит плюс 8 — плюс 10 градусов. В среду ожидается облачная погода с прояснениями и локальными дождями, воздух прогреется до плюс 12 — плюс 14 градусов. Ранее синоптики Росгидромета заявили, что заморозки в Московский регион уже больше не вернутся. В канун майских праздников температура повысится до +10 градусов, ночью будет не выше +3. Первого мая ожидаются осадки и температура до +12 градусов, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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