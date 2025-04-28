Освобождение Курской области от вооруженных сил Украины может быть включено в школьные учебники истории, а также при формировании заданий для ЕГЭ. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина.
«Курская операция, на мой взгляд, должна не только войти в учебники истории, но и быть отражена в вопросах ЕГЭ по истории и экзаменах в университетах уже в следующем году», — сказала Косихина. Ее слова передает ТАСС.
Кроме того, сенатор отметила, что операция «Поток», в ходе которой совместные действия российских войск и добровольцев привели к разгрому украинской группировки, стала символом мужества и гордости. Косихина также подчеркнула, что мужество военнослужащих российских ВС, а также партизан, добровольцев и жителей региона вызывает глубокое уважение и признательность. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в освобождении Курской области и жертвовал собой ради мира и безопасности государства. Помимо этого, сенатор выразила соболезнования семьям погибших бойцов, отдавших свои жизни за Россию.
Ранее стало известно, что в Курской области приступили к составлению списков военнослужащих, которым планируется присвоить статус ветерана боевых действий, передает «Царьград». Такая мера распространяется на лиц, принимавших участие в обороне региона от нападений со стороны Вооруженных сил Украины.
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