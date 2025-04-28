Алаудинов рассказал плохие новости о состоянии бойцов, участвовавших в операции «Поток»

Большинство военных из группы «Аида», принимавших участие в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, сейчас проходят лечение из-за осложнений, вызванных длительным пребыванием внутри газопровода. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы», — заявил Алаудинов, отметив, что у военных поражены дыхательные пути и легкие. Его слова передает ТАСС.
Он также уверен в эффективности назначенного бойцам лечения, подчеркнув, что у подразделения есть все необходимые ресурсы для полноценного восстановления личного состава. Апти Алаудинов надеется, что в ближайшее время все пострадавшие военные смогут вернуться к службе.
Операция «Поток» началась 9 марта. В рамках данного наступления более 800 российских военнослужащих, включая офицерский состав, продвинулись в тыл ВСУ на глубину порядка 15 километров, используя в качестве маршрута заброшенный участок газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция продолжалась примерно неделю. Ее основной задачей являлось проникновение в тыловые районы украинской армии с целью формирования стратегически важного плацдарма в районе Суджи.
Полное освобождение Курской области произошло 26 апреля. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что оборона армии Украины обрушилась после проведения операции «Поток», передает RT.
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