ВСУ применили отравляющие вещества в зоне СВО

ВСУ сбрасывают с дронов отравляющие газовые вещества на красноармейском участке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С помощью дронов ВСУ сбрасывают на позиции ВС РФ отравляющие вещества на фронте
С помощью дронов ВСУ сбрасывают на позиции ВС РФ отравляющие вещества на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На красноармейском участке фронта армия Украины сбрасывает с дронов самодельные отравляющие вещества, они находятся в форме газа. Об этом сообщил боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным «Вайс».

«„Баба-Яга“ скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка — прим. URA.RU) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона», — заявил российский боец. Его слова передает РИА Новости. 

Он добавил, что после атаки противника подразделение ВС РФ, находившееся в подвале, столкнулось с затрудненным дыханием и приступами кашля. Это вынудило их искать источники свежего воздуха и дожидаться, пока газ рассеется. Так, военный отметил, что большую часть ночи они провели у окон. При этом ВСУ запустили рой беспилотников и наблюдали, как российские бойцы будут выбираться из укрытия, чтобы затем продолжить атаку. Военный с позывным «Вайс» также уточнил, что его группа немедленно передала командованию по радиосвязи информацию о применении против нее удушающего химического вещества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На красноармейском участке фронта армия Украины сбрасывает с дронов самодельные отравляющие вещества, они находятся в форме газа. Об этом сообщил боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным «Вайс». «„Баба-Яга“ скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка — прим. URA.RU) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона», — заявил российский боец. Его слова передает РИА Новости.  Он добавил, что после атаки противника подразделение ВС РФ, находившееся в подвале, столкнулось с затрудненным дыханием и приступами кашля. Это вынудило их искать источники свежего воздуха и дожидаться, пока газ рассеется. Так, военный отметил, что большую часть ночи они провели у окон. При этом ВСУ запустили рой беспилотников и наблюдали, как российские бойцы будут выбираться из укрытия, чтобы затем продолжить атаку. Военный с позывным «Вайс» также уточнил, что его группа немедленно передала командованию по радиосвязи информацию о применении против нее удушающего химического вещества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...