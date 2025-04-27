В Кургане в преддверии празднования Дня Победы установили новые арт-объекты на общественных территориях и в парках города. Объемные красные звезды и надписи «9 мая» появились в Горсаду, Центральном парке культуры и отдыха, парке Победы, а также на ряде крупных перекрестков. В этом году в городе впервые установили три новых арт-объекта, еще три были сохранены с прошлого года. Об этом сообщает администрация Кургана.
«Также ведется расстановка флагов на опорах освещения. Кроме того, флаговые костры появятся на центральной площади и других крупных праздничных площадках», — отметили в ведомстве.
К подготовке активно подключились представители бизнеса: магазины, кафе и рестораны украшают свои фасады и витрины символикой Победы и праздничной атрибутикой. Кроме того, общественный транспорт города также получил праздничное оформление.
Ранее в Кургане в рамках подготовки к 80-летию Победы уже начали украшать муниципальные автобусы Георгиевскими лентами и праздничной символикой, а также приводить в порядок памятники и мемориальные комплексы. В частности, внимание уделялось благоустройству Обелиска Победы и парка Победы, где проходили субботники.
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