27 апреля 2025

Курган украсили арт-объектами в честь Дня Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объемные красные звезды и надписи «9 мая» появились в Горсаду, ЦПКиО, парке Победы, а также на ряде крупных перекрестков (архивное фото)
Объемные красные звезды и надписи «9 мая» появились в Горсаду, ЦПКиО, парке Победы, а также на ряде крупных перекрестков (архивное фото) Фото:

В Кургане в преддверии празднования Дня Победы установили новые арт-объекты на общественных территориях и в парках города. Объемные красные звезды и надписи «9 мая» появились в Горсаду, Центральном парке культуры и отдыха, парке Победы, а также на ряде крупных перекрестков. В этом году в городе впервые установили три новых арт-объекта, еще три были сохранены с прошлого года. Об этом сообщает администрация Кургана.

«Также ведется расстановка флагов на опорах освещения. Кроме того, флаговые костры появятся на центральной площади и других крупных праздничных площадках», — отметили в ведомстве.

К подготовке активно подключились представители бизнеса: магазины, кафе и рестораны украшают свои фасады и витрины символикой Победы и праздничной атрибутикой. Кроме того, общественный транспорт города также получил праздничное оформление.

Ранее в Кургане в рамках подготовки к 80-летию Победы уже начали украшать муниципальные автобусы Георгиевскими лентами и праздничной символикой, а также приводить в порядок памятники и мемориальные комплексы. В частности, внимание уделялось благоустройству Обелиска Победы и парка Победы, где проходили субботники.

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В Кургане в преддверии празднования Дня Победы установили новые арт-объекты на общественных территориях и в парках города. Объемные красные звезды и надписи «9 мая» появились в Горсаду, Центральном парке культуры и отдыха, парке Победы, а также на ряде крупных перекрестков. В этом году в городе впервые установили три новых арт-объекта, еще три были сохранены с прошлого года. Об этом сообщает администрация Кургана. «Также ведется расстановка флагов на опорах освещения. Кроме того, флаговые костры появятся на центральной площади и других крупных праздничных площадках», — отметили в ведомстве. К подготовке активно подключились представители бизнеса: магазины, кафе и рестораны украшают свои фасады и витрины символикой Победы и праздничной атрибутикой. Кроме того, общественный транспорт города также получил праздничное оформление. Ранее в Кургане в рамках подготовки к 80-летию Победы уже начали украшать муниципальные автобусы Георгиевскими лентами и праздничной символикой, а также приводить в порядок памятники и мемориальные комплексы. В частности, внимание уделялось благоустройству Обелиска Победы и парка Победы, где проходили субботники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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