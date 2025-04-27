В ХМАО цены на продукты растут быстрее, чем в других регионах России

В Югре цены на потребительские товары относительно декабря предыдущего года увеличились в среднем на 3,4%. По России показатель составил 2,7%, следует из аналитики Росстата.
«Цены на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года увеличились в среднем на 3,4%. Повышение цен на продовольственные товары составило 4,3% (3,5% по России), на непродовольственные — на 1,2% (0,8% по стране)», — следует из мониторинга ведомства.
За квартал резко подорожали морепродукты и рыба — на 7,2%, овощи — 6,3%, сыр — почти 6%, мясо и птица — на 4,5%. Алкоголь стал дороже на 5,4%.
Более 4% в цене прибавили молоко и молочная продукция, кондитерские изделия — на 3,8%, выпечка — на 3,0%. На 2-3 % выросли в цене крупы, макароны, сахар, незначительно подорожала колбаса. Зато упали в цене подсолнечное масло и яйца — примерно на 1%.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вдвое взлетели цены на картошку. Цена за килограмм составляет не менее ста рублей.
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