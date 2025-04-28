Депутат Боярский: ушедшим из РФ сервисам нужно не дать вернуться обратно

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Сергей Боярский не хочет пускать в РФ сервисы, которые когда-то покинули рынок страны из-за конфликта на Украине
Сергей Боярский не хочет пускать в РФ сервисы, которые когда-то покинули рынок страны из-за конфликта на Украине Фото:

Иностранные интернет-сервисы, покинувшие российский рынок после начала СВО, не следует вновь допускать в страну. Приоритет необходимо отдавать поддержке отечественных компаний. Такое предложение выдвинул глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Я бы не пустил назад всех тех, кто хлопнул дверью, кто капризничал. И в особенности поддержал бы тех наших, кто вложился, кто подставил плечо, импортозаместил для людей те платформы, те услуги, которые ушли», — заявил Боярский во время встречи с участниками интенсива «Мастерская новых медиа» в Санкт-Петербурге. 

В качестве примера парламентарий привел соцсеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской), отечественного аналога которой пока создать не удалось. По словам Сергея Боярского значительная часть пользователей до сих пор продолжает пользоваться этой платформой. 

Так, у России нет друзей в этом вопросе. Если страна сама не ограничит деятельность соцсети, то  в будущем платформа может самостоятельно заблокировать российских пользователей — это лишь вопрос времени, отметил парламентарий. В связи с этим стране необходимо создать собственный аналог западных соцсетей. На данный момент Россия крепко стоит на ногах с точки зрения цифрового суверенитета, что позволит ей создавать собственные сервисы. 

Отвечая на вопрос о перспективах создания совместных интернет-сервисов между Россией и Белоруссией, Боярский отметил, что подобная кооперация представляется ему вполне возможной. Однако сотрудничество и с другими странами пока маловероятно. Возможно, РФ сможет конкурировать за рынки Востока, предлагая уникальные условия безопасности и независимости от зарубежных платформ и влияния США, заключил парламентарий. 

*Instagram — запрещена в России; принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской

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Иностранные интернет-сервисы, покинувшие российский рынок после начала СВО, не следует вновь допускать в страну. Приоритет необходимо отдавать поддержке отечественных компаний. Такое предложение выдвинул глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. «Я бы не пустил назад всех тех, кто хлопнул дверью, кто капризничал. И в особенности поддержал бы тех наших, кто вложился, кто подставил плечо, импортозаместил для людей те платформы, те услуги, которые ушли», — заявил Боярский во время встречи с участниками интенсива «Мастерская новых медиа» в Санкт-Петербурге.  В качестве примера парламентарий привел соцсеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской), отечественного аналога которой пока создать не удалось. По словам Сергея Боярского значительная часть пользователей до сих пор продолжает пользоваться этой платформой.  Так, у России нет друзей в этом вопросе. Если страна сама не ограничит деятельность соцсети, то  в будущем платформа может самостоятельно заблокировать российских пользователей — это лишь вопрос времени, отметил парламентарий. В связи с этим стране необходимо создать собственный аналог западных соцсетей. На данный момент Россия крепко стоит на ногах с точки зрения цифрового суверенитета, что позволит ей создавать собственные сервисы.  Отвечая на вопрос о перспективах создания совместных интернет-сервисов между Россией и Белоруссией, Боярский отметил, что подобная кооперация представляется ему вполне возможной. Однако сотрудничество и с другими странами пока маловероятно. Возможно, РФ сможет конкурировать за рынки Востока, предлагая уникальные условия безопасности и независимости от зарубежных платформ и влияния США, заключил парламентарий.  *Instagram — запрещена в России; принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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