В МИД РФ озвучили число жертв среди мирных жителей РФ от ударов ВСУ

За период января-марта 2025 года от ударов украинской армии по регионам России погибли 292 мирных жителя. За это время ВСУ выпустили по гражданским объектам свыше 22 тысяч боеприпасов, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«292 мирных жителя погибли и 1 197 ранены из-за ударов ВСУ по территории РФ в январе — марте 2025 года», — заявил Мирошник на брифинге. Трансляция идет на rutube-канале МИД России. Также он добавил, что пленные украинские бойцы признались, что получали приказы не щадить жителей курского приграничья.
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