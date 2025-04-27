На Ямале будут судить вора за кражу с мобильного банка

В Салехарде следком завершил расследование уголовного дела о краже в январе 2025 года средств с банковского счета гражданина. Вор снял деньги через мобильное приложение, сообщают в следственном отделе.
«По данным следствия, в Салехарде 18 января 2025 года обвиняемый обнаружил в одном из кафе города мобильный телефон потерпевшего, который не был защищен паролем. Используя мобильное приложение, фигурант без согласия владельца карты, перевел с его банковского счета на счет своего знакомого денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению», — сообщает telegram-канал «Следком ЯНАО». Сумма украденных денег не сообщается.
По данным источника, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигуранту грозят санкции на срок до шести лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!