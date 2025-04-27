27 апреля 2025
26 апреля 2025

На Ямале будут судить вора за кражу с мобильного банка

В ЯНАО расследовали дело против вора, который снял деньги через приложение
© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуранту грозят санкции на срок до шести лет.
Фигуранту грозят санкции на срок до шести лет. Фото:

В Салехарде следком завершил расследование уголовного дела о краже в январе 2025 года средств с банковского счета гражданина. Вор снял деньги через мобильное приложение, сообщают в следственном отделе.

«По данным следствия, в Салехарде 18 января 2025 года обвиняемый обнаружил в одном из кафе города мобильный телефон потерпевшего, который не был защищен паролем. Используя мобильное приложение, фигурант без согласия владельца карты, перевел с его банковского счета на счет своего знакомого денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению», — сообщает telegram-канал «Следком ЯНАО». Сумма украденных денег не сообщается.

По данным источника, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигуранту грозят санкции на срок до шести лет.

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В Салехарде следком завершил расследование уголовного дела о краже в январе 2025 года средств с банковского счета гражданина. Вор снял деньги через мобильное приложение, сообщают в следственном отделе. «По данным следствия, в Салехарде 18 января 2025 года обвиняемый обнаружил в одном из кафе города мобильный телефон потерпевшего, который не был защищен паролем. Используя мобильное приложение, фигурант без согласия владельца карты, перевел с его банковского счета на счет своего знакомого денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению», — сообщает telegram-канал «Следком ЯНАО». Сумма украденных денег не сообщается. По данным источника, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигуранту грозят санкции на срок до шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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