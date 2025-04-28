Свердловская область стала образцом развития международных связей под санкциями

Свердловская область показала успешный опыт развития международных связей в условиях санкций. Об этом заявила председатель заксо Людмила Бабушкина в ходе заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге, рассказали URA.RU в управлении информационной политики парламента.
«Свердловская область долгие годы выстраивала эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами. И сегодня в новых внешнеполитических условиях регион не снижает своей активности. Приоритетным направлением для нас стало развитие сотрудничества со странами-участницами СНГ, Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС, с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», — сказала Бабушкина.
Она подчеркнула значимость парламентской дипломатии в укреплении международных контактов. За прошлый год депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие в 28 межпарламентских и представительских мероприятиях на международном уровне. По мнению Бабушкиной, расширение межпарламентских связей способствует развитию торгово-экономических, образовательных, научных и культурных отношений региона с зарубежными партнерами.
Кроме того, парламентарий приняла участие в заседании Президиума Государственного Совета законодателей. Среди ключевых тем обсуждались обеспечение качества и доступности медпомощи, развитие школьной медицины и организация летнего отдыха для семей с детьми.
Бабушкина напомнила, что, по данным Роспотребнадзора, купание в море на черноморском побережье пока ограничено из-за несоответствия санитарным нормам, однако инфраструктура детских лагерей соответствует всем требованиям. В этом году планируется организовать отдых для 4657 уральских детей в санатории «Жемчужина России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!