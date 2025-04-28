Свердловская область стала образцом развития международных связей под санкциями

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Бабушкина приняла участие в заседании Совета законодателей России при Совфеде
Бабушкина приняла участие в заседании Совета законодателей России при Совфеде Фото:

Свердловская область показала успешный опыт развития международных связей в условиях санкций. Об этом заявила председатель заксо Людмила Бабушкина в ходе заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге, рассказали URA.RU в управлении информационной политики парламента.

«Свердловская область долгие годы выстраивала эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами. И сегодня в новых внешнеполитических условиях регион не снижает своей активности. Приоритетным направлением для нас стало развитие сотрудничества со странами-участницами СНГ, Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС, с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», — сказала Бабушкина.

Она подчеркнула значимость парламентской дипломатии в укреплении международных контактов. За прошлый год депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие в 28 межпарламентских и представительских мероприятиях на международном уровне. По мнению Бабушкиной, расширение межпарламентских связей способствует развитию торгово-экономических, образовательных, научных и культурных отношений региона с зарубежными партнерами.

Кроме того, парламентарий приняла участие в заседании Президиума Государственного Совета законодателей. Среди ключевых тем обсуждались обеспечение качества и доступности медпомощи, развитие школьной медицины и организация летнего отдыха для семей с детьми.

Бабушкина напомнила, что, по данным Роспотребнадзора, купание в море на черноморском побережье пока ограничено из-за несоответствия санитарным нормам, однако инфраструктура детских лагерей соответствует всем требованиям. В этом году планируется организовать отдых для 4657 уральских детей в санатории «Жемчужина России».

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Свердловская область показала успешный опыт развития международных связей в условиях санкций. Об этом заявила председатель заксо Людмила Бабушкина в ходе заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге, рассказали URA.RU в управлении информационной политики парламента. «Свердловская область долгие годы выстраивала эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами. И сегодня в новых внешнеполитических условиях регион не снижает своей активности. Приоритетным направлением для нас стало развитие сотрудничества со странами-участницами СНГ, Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС, с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», — сказала Бабушкина. Она подчеркнула значимость парламентской дипломатии в укреплении международных контактов. За прошлый год депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие в 28 межпарламентских и представительских мероприятиях на международном уровне. По мнению Бабушкиной, расширение межпарламентских связей способствует развитию торгово-экономических, образовательных, научных и культурных отношений региона с зарубежными партнерами. Кроме того, парламентарий приняла участие в заседании Президиума Государственного Совета законодателей. Среди ключевых тем обсуждались обеспечение качества и доступности медпомощи, развитие школьной медицины и организация летнего отдыха для семей с детьми. Бабушкина напомнила, что, по данным Роспотребнадзора, купание в море на черноморском побережье пока ограничено из-за несоответствия санитарным нормам, однако инфраструктура детских лагерей соответствует всем требованиям. В этом году планируется организовать отдых для 4657 уральских детей в санатории «Жемчужина России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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