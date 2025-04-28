В Раде испугались, что техника ВСУ превратится в металлолом

Техника, находящаяся на вооружении украинской армии, рискует стать непригодной к использованию в случае прекращения военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк.
«На самом деле очень важно, чтобы та военная техника и вооружение в случае приостановки поставок [США] боеприпасов и запасных частей к ним не превратились в металлолом у нас на Украине», — заявил Цымбалюк в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов». Он добавил, что прекращение поддержки со стороны США станет серьезным испытанием для Вооруженных сил Украины, поэтому крайне важно обеспечить сохранение этой помощи.
Американская сторона, включая администрацию президента Дональда Трампа, внимательно следит за всеми заявлениями, сделанными украинскими политиками. В связи с этим Киеву следует проявлять сдержанность в публичной риторике и активнее вести переговоры и работу в закрытом формате, отметил депутат.
Ранее Трамп сообщил, что во время переговоров в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой нарастить объемы поставок вооружения ВСУ. Американский лидер заявил, что прежде чем принять окончательное решение, он намерен следить за действиями России, передает «Царьград».
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