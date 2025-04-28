МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снегопада в Свердловской области

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Непогода придет на Средний Урал 29 апреля
Непогода придет на Средний Урал 29 апреля Фото:

В Свердловской области 29 апреля ожидаются снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Рекомендуем перенести походы и поездки на природу, будьте готовы к ухудшению дорожных условий. Автомобилистам стоит снизить скорость и увеличить дистанцию в потоке, а также избежать резких маневров и торможений», — пояснили в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 29 апреля ожидаются снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем перенести походы и поездки на природу, будьте готовы к ухудшению дорожных условий. Автомобилистам стоит снизить скорость и увеличить дистанцию в потоке, а также избежать резких маневров и торможений», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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