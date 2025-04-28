МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снегопада в Свердловской области

В Свердловской области 29 апреля ожидаются снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Рекомендуем перенести походы и поездки на природу, будьте готовы к ухудшению дорожных условий. Автомобилистам стоит снизить скорость и увеличить дистанцию в потоке, а также избежать резких маневров и торможений», — пояснили в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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