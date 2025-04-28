Украинский Су-27 разбился, пытаясь сбить беспилотники России

Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение во время попытки перехватить российские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
«Во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушной атаки российских БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил», — заявило командование ВВС Украины в своем telergram-канале. Там уточнили, что обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Пилоту удалось благополучно катапультироваться, после чего поисково-спасательная группа прибыла к месту его приземления. Летчик был доставлен в медицинское учреждение для проведения обследования. Его состояние оценивается как стабильное.
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