Украинский Су-27 разбился, пытаясь сбить беспилотники России

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Обстоятельства крушения украинского Су-27 выясняются
Обстоятельства крушения украинского Су-27 выясняются Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение во время попытки перехватить российские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ. 

«Во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушной атаки российских БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил», — заявило командование ВВС Украины в своем telergram-канале. Там уточнили, что обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Пилоту удалось благополучно катапультироваться, после чего поисково-спасательная группа прибыла к месту его приземления. Летчик был доставлен в медицинское учреждение для проведения обследования. Его состояние оценивается как стабильное.

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Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение во время попытки перехватить российские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.  «Во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушной атаки российских БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил», — заявило командование ВВС Украины в своем telergram-канале. Там уточнили, что обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Пилоту удалось благополучно катапультироваться, после чего поисково-спасательная группа прибыла к месту его приземления. Летчик был доставлен в медицинское учреждение для проведения обследования. Его состояние оценивается как стабильное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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