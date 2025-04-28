Балкон рухнул вместе с людьми в Челябинске. Видео

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Инцидент произошел в доме на проспект Победы
Инцидент произошел в доме на проспект Победы Фото:

В Челябинске на проспекте Победы вместе с людьми рухнул балкон пятого этажа. Один человек погиб, сообщил URA.RU источник. 

«В доме в этой квартире делали ремонт. Один человек погиб, второй в больнице», — сообщил источник URA.RU. 

Балкон рухнул вместе с людьми в одной из пятиэтажек на проспекте Победы в Челябинске. Инцидент зафиксировала камера, установленная на подъезде соседнего дома. В региональном МЧС ситуацию не комментируют. 

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В Челябинске на проспекте Победы вместе с людьми рухнул балкон пятого этажа. Один человек погиб, сообщил URA.RU источник.  «В доме в этой квартире делали ремонт. Один человек погиб, второй в больнице», — сообщил источник URA.RU.  Балкон рухнул вместе с людьми в одной из пятиэтажек на проспекте Победы в Челябинске. Инцидент зафиксировала камера, установленная на подъезде соседнего дома. В региональном МЧС ситуацию не комментируют. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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