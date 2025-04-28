Инцидент произошел в доме на проспект Победы
В Челябинске на проспекте Победы вместе с людьми рухнул балкон пятого этажа. Один человек погиб, сообщил URA.RU источник.
«В доме в этой квартире делали ремонт. Один человек погиб, второй в больнице», — сообщил источник URA.RU.
Балкон рухнул вместе с людьми в одной из пятиэтажек на проспекте Победы в Челябинске. Инцидент зафиксировала камера, установленная на подъезде соседнего дома. В региональном МЧС ситуацию не комментируют.
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