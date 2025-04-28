Станцию «Динамо» закрыли (архивное фото)
В метро Екатеринбурга днем 28 апреля задымилась станция «Динамо». Ее закрыли, а всех пассажиров вывели, рассказал URA.RU читатель.
«Станцию окутал дым. По громкоговорителю всех пассажиров попросили в срочном порядке покинуть метро», — сказал собеседник. Он отметил, что некоторые продолжали оставаться на станции, пока к ним не спустились сотрудники подземки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям метро. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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