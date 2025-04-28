В метро Екатеринбурга задымилась станция «Динамо». Видео

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Станцию «Динамо» закрыли (архивное фото)
Станцию «Динамо» закрыли (архивное фото) Фото:

В метро Екатеринбурга днем 28 апреля задымилась станция «Динамо». Ее закрыли, а всех пассажиров вывели, рассказал URA.RU читатель.

«Станцию окутал дым. По громкоговорителю всех пассажиров попросили в срочном порядке покинуть метро», — сказал собеседник. Он отметил, что некоторые продолжали оставаться на станции, пока к ним не спустились сотрудники подземки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям метро. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В метро Екатеринбурга днем 28 апреля задымилась станция «Динамо». Ее закрыли, а всех пассажиров вывели, рассказал URA.RU читатель. «Станцию окутал дым. По громкоговорителю всех пассажиров попросили в срочном порядке покинуть метро», — сказал собеседник. Он отметил, что некоторые продолжали оставаться на станции, пока к ним не спустились сотрудники подземки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям метро. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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