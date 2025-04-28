Задержанный на Рублевке свердловский авторитет отрицает вину

28 апреля 2025 в 16:29 Размер текста - 17 +

Авторитетного бизнесмена подозревают в убийстве Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов Задержанный на Рублевке в Москве екатеринбургский авторитетный бизнесмен Сергей Горшунов (кличка Сына) отрицает вину в похищении и убийстве. Об этом URA.RU заявил его адвокат. «Сергея обвиняют в эпизоде, который произошел в 1992 году. Он сказал, что непричастен к этому», — отметил защитник. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Сыщики доставили его в столицу Урала, где скоро ему изберут меру пресечения. Предположительно, он обвиняется в убийстве олигарха Виктора Терняка. Но, по словам источника URA.RU, Сыну могут проверять на причастность к похищению и убийству Юрия Чуприянова — другого бандита из ОПГ «Центр». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный на Рублевке в Москве екатеринбургский авторитетный бизнесмен Сергей Горшунов (кличка Сына) отрицает вину в похищении и убийстве. Об этом URA.RU заявил его адвокат. «Сергея обвиняют в эпизоде, который произошел в 1992 году. Он сказал, что непричастен к этому», — отметил защитник. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Сыщики доставили его в столицу Урала, где скоро ему изберут меру пресечения. Предположительно, он обвиняется в убийстве олигарха Виктора Терняка. Но, по словам источника URA.RU, Сыну могут проверять на причастность к похищению и убийству Юрия Чуприянова — другого бандита из ОПГ «Центр». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.