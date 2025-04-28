Задержанный на Рублевке свердловский авторитет отрицает вину

Задержанный на Рублевке в Москве екатеринбургский авторитетный бизнесмен Сергей Горшунов (кличка Сына) отрицает вину в похищении и убийстве. Об этом URA.RU заявил его адвокат.
«Сергея обвиняют в эпизоде, который произошел в 1992 году. Он сказал, что непричастен к этому», — отметил защитник.
О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Сыщики доставили его в столицу Урала, где скоро ему изберут меру пресечения.
Предположительно, он обвиняется в убийстве олигарха Виктора Терняка. Но, по словам источника URA.RU, Сыну могут проверять на причастность к похищению и убийству Юрия Чуприянова — другого бандита из ОПГ «Центр». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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