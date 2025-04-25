Самый умный из ОПГ: что известно и в чем подозревают пойманного на Рублевке свердловского авторитета

Свердловского бизнесмена Горшунова могли задержать по делу о пропаже бандита

26 апреля 2025 в 22:37 Размер текста - 17 +

В «девяностые» Сергей Горшунов был больше известен по прозвищу Сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержание екатеринбургского авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова может быть связано с уголовным делом о пропаже члена ОПГ «Центр» Юрия Чуприянова в 2013 году, рассказал URA.RU источник в силовой среде. В 1990-е и сам Горшунов был близок к «центровым». Что известно о загадочном происшествии и Горшунове — в материале URA.RU. Анонимный собеседник подтвердил URA.RU появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании Горшунова в его доме на Рублевке (Москва) 26 апреля. По неофициальным данным, Горшунова, известного в криминальных кругах по прозвищу Сына, уже доставили в Екатеринбург или доставят в ближайшее время. В пресс-службах областного СУ СКР и регионального УФСБ заявили, что не владеют информацией по теме (ответ от МВД ожидается). По имеющемуся в распоряжении URA.RU телефону Горшунова не отвечают. В последний раз в Сети он был накануне в 21:49. Сергей Горшунов Фото: читатель URA.RU Горшунов считался соратником Михаила Кучина (Мони) — близкого друга лидера «центровых» Олега Вагина, убитого в 1992 году. Кучин владел брокерским товариществом ТОО «МиКуч», состоял в первом эшелоне «центровых». Его расстреляли в Цыганском поселке в 1994 году — в разгар войны между «уралмашевскими» и «центровыми». «У Горшунова были свои головорезы, которых он мог быстро собрать на любое задание. В основном они занимались разбоями и крышеванием коммерсантов», — рассказал URA.RU бывший сотрудник ОБОП Дмитрий. Он также отметил находчивость Горшунова: «Однажды, когда к нему пришли правоохранители, то нашли у него потайную дверь в стене, которая выезжала при нажатии кнопки. От таких технологий все были в шоке». В «нулевые» Горшунова журналисты ассоциировали с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш», а силовики обвиняли в похищении векселей Качканарского ГОКа на девять миллионов рублей. Горшунова трижды помещали в СИЗО, где он перенес ишемический инсульт и месяц голодал, — и трижды отпускали. Также СМИ рассказывали, что в 2000-е Горшунов с товарищами организовал группу «Славия», которая получила контроль над Екатеринбургским ликеро-водочным заводом и Екатеринбургским виншампанкомбинатом. Еще команде Горшунова приписывали захват базы на Комсомольской в 2005-м и ОАО «Туласпирт», принадлежащее ФГУП «Росспиртпром»: в 2002 году там была начата процедура банкротства, позже активы вывели на ООО, контролируемые «Славией». Новость по теме Возил звезд, кошмарил коммерсантов: как громили скандального экс-лидера свердловской ОПГ Долгое время Горшунов скрывался от правосудия в Эмиратах (там его тоже задерживали), потом вернулся в Россию. В 2013-м его задержали вместе с бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, ныне покойным Дмитрием Дейчем и бизнесменом Насими Мамедовым. Правоохранители распутывали дело об убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Вскоре Клока и Горшунова отпустили, Горшунов тут же снова улетел в ОАЭ. Дейч умер, а на Мамедова повесили смерть Зубакина. Присяжные уже дважды признавали его невиновным, впереди третий круг судебного разбирательства. По данным URA.RU, из Эмиратов Горшунов прилетел в Россию в конце марта или начале апреля. Там у него семья и собственная IT-компания. «Горшунову, вероятно, вменяют похищение и убийство Юрия Чуприянова», — полагает собеседник агентства. Про Чуприянова, известного в криминальных кругах по прозвищу Диллинджер, URA.RU подробно рассказывало в конце марта. По словам близких, он пропал в 2013 году после того, как на него якобы напали возле дома. Родные Чуприянова убеждены, что нападение — дело рук Горшунова, с которым у него давний конфликт. Сам Сергей отрицает это. Юрий Чуприянов в цирке Фото: архив семьи Чуприяновых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание екатеринбургского авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова может быть связано с уголовным делом о пропаже члена ОПГ «Центр» Юрия Чуприянова в 2013 году, рассказал URA.RU источник в силовой среде. В 1990-е и сам Горшунов был близок к «центровым». Что известно о загадочном происшествии и Горшунове — в материале URA.RU. Анонимный собеседник подтвердил URA.RU появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании Горшунова в его доме на Рублевке (Москва) 26 апреля. По неофициальным данным, Горшунова, известного в криминальных кругах по прозвищу Сына, уже доставили в Екатеринбург или доставят в ближайшее время. В пресс-службах областного СУ СКР и регионального УФСБ заявили, что не владеют информацией по теме (ответ от МВД ожидается). По имеющемуся в распоряжении URA.RU телефону Горшунова не отвечают. В последний раз в Сети он был накануне в 21:49. Горшунов считался соратником Михаила Кучина (Мони) — близкого друга лидера «центровых» Олега Вагина, убитого в 1992 году. Кучин владел брокерским товариществом ТОО «МиКуч», состоял в первом эшелоне «центровых». Его расстреляли в Цыганском поселке в 1994 году — в разгар войны между «уралмашевскими» и «центровыми». «У Горшунова были свои головорезы, которых он мог быстро собрать на любое задание. В основном они занимались разбоями и крышеванием коммерсантов», — рассказал URA.RU бывший сотрудник ОБОП Дмитрий. Он также отметил находчивость Горшунова: «Однажды, когда к нему пришли правоохранители, то нашли у него потайную дверь в стене, которая выезжала при нажатии кнопки. От таких технологий все были в шоке». В «нулевые» Горшунова журналисты ассоциировали с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш», а силовики обвиняли в похищении векселей Качканарского ГОКа на девять миллионов рублей. Горшунова трижды помещали в СИЗО, где он перенес ишемический инсульт и месяц голодал, — и трижды отпускали. Также СМИ рассказывали, что в 2000-е Горшунов с товарищами организовал группу «Славия», которая получила контроль над Екатеринбургским ликеро-водочным заводом и Екатеринбургским виншампанкомбинатом. Еще команде Горшунова приписывали захват базы на Комсомольской в 2005-м и ОАО «Туласпирт», принадлежащее ФГУП «Росспиртпром»: в 2002 году там была начата процедура банкротства, позже активы вывели на ООО, контролируемые «Славией». Долгое время Горшунов скрывался от правосудия в Эмиратах (там его тоже задерживали), потом вернулся в Россию. В 2013-м его задержали вместе с бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, ныне покойным Дмитрием Дейчем и бизнесменом Насими Мамедовым. Правоохранители распутывали дело об убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Вскоре Клока и Горшунова отпустили, Горшунов тут же снова улетел в ОАЭ. Дейч умер, а на Мамедова повесили смерть Зубакина. Присяжные уже дважды признавали его невиновным, впереди третий круг судебного разбирательства. По данным URA.RU, из Эмиратов Горшунов прилетел в Россию в конце марта или начале апреля. Там у него семья и собственная IT-компания. «Горшунову, вероятно, вменяют похищение и убийство Юрия Чуприянова», — полагает собеседник агентства. Про Чуприянова, известного в криминальных кругах по прозвищу Диллинджер, URA.RU подробно рассказывало в конце марта. По словам близких, он пропал в 2013 году после того, как на него якобы напали возле дома. Родные Чуприянова убеждены, что нападение — дело рук Горшунова, с которым у него давний конфликт. Сам Сергей отрицает это.