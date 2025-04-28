Экскаватор рыл яму, а потом сам же в нее упал
В центре Перми экскаватор упал в вырытую яму с водой. Фотографию с места событий опубликовали в telegram-канале ЧП Пермь».
«Экскаватор перевернулся. ЧП произошло в районе улицы шоссе Космонавтов», — написал автор поста.
На кадрах видно, как техника перевернулась и упала внутрь ямы, которую сам же экскаватор и выкопал. Вероятно, инцидент произошел в том месте, где ремонтируется дорожное полотно.
Экскаватор угодил в собственную яму
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