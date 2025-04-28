В центре Перми экскаватор упал в яму с лужей. Фото

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Экскаватор рыл яму, а потом сам же в нее упал
Экскаватор рыл яму, а потом сам же в нее упал Фото:

В центре Перми экскаватор упал в вырытую яму с водой. Фотографию с места событий опубликовали в telegram-канале ЧП Пермь».

«Экскаватор перевернулся. ЧП произошло в районе улицы шоссе Космонавтов», — написал автор поста.

На кадрах видно, как техника перевернулась и упала внутрь ямы, которую сам же экскаватор и выкопал. Вероятно, инцидент произошел в том месте, где ремонтируется дорожное полотно.

Экскаватор угодил в собственную яму
Экскаватор угодил в собственную яму
Фото:

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В центре Перми экскаватор упал в вырытую яму с водой. Фотографию с места событий опубликовали в telegram-канале ЧП Пермь». «Экскаватор перевернулся. ЧП произошло в районе улицы шоссе Космонавтов», — написал автор поста. На кадрах видно, как техника перевернулась и упала внутрь ямы, которую сам же экскаватор и выкопал. Вероятно, инцидент произошел в том месте, где ремонтируется дорожное полотно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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