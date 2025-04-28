В Кургане появилась новое объединение для волонтеров, но есть нюанс

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В Курганской области создали новое объединение
В Курганской области создали новое объединение Фото:

В Курганской области будет создано представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Основная цель нового представительства — объединить усилия крупных компаний региона для реализации значимых добровольческих проектов и привлечения к ним большего числа неравнодушных жителей.

«Направлений для сотрудничества очень много. Планируем поддержать З»еленый Марафон», экологические акции, включая Всероссийский день чистоты. Компании договорились обмениваться опытом и поощрять активистов. Уверен, объединив усилия, все обязательно получится», — указал в посте первый заместитель губернатора Андрей Алексеев в своем telegram-канале 

В ходе первой встречи представители бизнеса и власти обсудили планы на ближайший год. Среди приоритетных задач — развитие корпоративного волонтерства, поддержка экологических инициатив, организация совместных мероприятий и внедрение программ поощрения волонтеров. Участники отметили важность обмена опытом между компаниями для повышения эффективности реализации социально значимых проектов в регионе.

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В Курганской области будет создано представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Основная цель нового представительства — объединить усилия крупных компаний региона для реализации значимых добровольческих проектов и привлечения к ним большего числа неравнодушных жителей. «Направлений для сотрудничества очень много. Планируем поддержать З»еленый Марафон», экологические акции, включая Всероссийский день чистоты. Компании договорились обмениваться опытом и поощрять активистов. Уверен, объединив усилия, все обязательно получится», — указал в посте первый заместитель губернатора Андрей Алексеев в своем telegram-канале  В ходе первой встречи представители бизнеса и власти обсудили планы на ближайший год. Среди приоритетных задач — развитие корпоративного волонтерства, поддержка экологических инициатив, организация совместных мероприятий и внедрение программ поощрения волонтеров. Участники отметили важность обмена опытом между компаниями для повышения эффективности реализации социально значимых проектов в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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