В Кургане появилась новое объединение для волонтеров, но есть нюанс

В Курганской области будет создано представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Основная цель нового представительства — объединить усилия крупных компаний региона для реализации значимых добровольческих проектов и привлечения к ним большего числа неравнодушных жителей.
«Направлений для сотрудничества очень много. Планируем поддержать З»еленый Марафон», экологические акции, включая Всероссийский день чистоты. Компании договорились обмениваться опытом и поощрять активистов. Уверен, объединив усилия, все обязательно получится», — указал в посте первый заместитель губернатора Андрей Алексеев в своем telegram-канале
В ходе первой встречи представители бизнеса и власти обсудили планы на ближайший год. Среди приоритетных задач — развитие корпоративного волонтерства, поддержка экологических инициатив, организация совместных мероприятий и внедрение программ поощрения волонтеров. Участники отметили важность обмена опытом между компаниями для повышения эффективности реализации социально значимых проектов в регионе.
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