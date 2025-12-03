Курганцев научат готовить шадринского гуся Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 4 по 7 декабря в Кургане и Шадринске запланирована насыщенная культурная и просветительская программа: театральные премьеры и концерты, гастрономические события, семейные шоу, образовательные встречи и крупный этнокультурный фестиваль «Шадринский гусь — 2025». Афиша охватывает как крупные площадки — областную филармонию и драмтеатр, так и камерные пространства, рестораны, бары и городские парки.

4 декабря, четверг, Курган

14:00 Центральная городская больница им. В. В. Маяковского (ул. Пролетарская, 39) — Открытая встреча с врачом на тему профилактики ВИЧ-инфекции среди населения. Медицинский психолог отдела профилактики Курганского областного центра по борьбе со СПИД Ольга Башлыкова ответит на вопросы участников и проведет экспресс-тестирование на ВИЧ. Вход свободный.

18:00 Курганская областная филармония, Большой зал — спектакль «РАНЕВСКАЯ. Сквозь смех и слезы» (18+). Драматическая комедия по пьесе Л. Измайлова и А. Цапика, продолжительностью 2 часа 30 минут с антрактом. Организатор — ИП Ошмарин М. А. Стоимость билетов: от 1000 до 3000 рублей. Постановка построена на остроумии и самоиронии, в ней звучат знаменитые высказывания Фаины Раневской, а эпизоды на сцене основаны на реальных ситуациях из ее жизни.

19:00 Ресторан «Марани» (ул. Коли Мяготина, 62а) — «Астро-вечеринка» с участием астролога Ирены Тетеревниковой. В программе дискотека, концертные номера, тематические розыгрыши, мини-консультации и розыгрыш персонального астропрогноза на 2026 год для одного из гостей. Стоимость участия — 700 рублей.

5 декабря, пятница, Курган

18:00 Курганская областная филармония — спектакль-феерия «Алые паруса» по мотивам произведения Александра Грина (12+). Режиссер — Анастасия Кудиярова. Продолжительность — 1 час 20 минут, без антракта. Стоимость билетов: от 300 до 1500 рублей. Спектакль о вере в чудо и верности мечте, истории Ассоль и Грея и силе чувства, которое помогает сохранить себя. Показ реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, доступен по программе «Пушкинская карта».

18:00 Курганская областная филармония, Большой зал — концерт певицы Инны Вальтер с программой «На Гульки» (6+). Организатор — ООО «Битконцерт». Продолжительность выступления — 2 часа. Цена билетов — от 1800 до 4200 рублей. В программе — известные хиты «Дымом лечилась», «На гульки», «Девочка-скандал», «Корона» и другие композиции, написанные на основе личного опыта артистки. Запланировано живое исполнение без фонограммы и общение со зрителями.

21:00 Harat»s Pub / «Хэратс Паб» (ул. Куйбышева, 35) — концерт кавер-рок-группы «АВАНТЮРА» (18+). Музыканты представят более двадцати известных рок-композиций коллективов «Сектор Газа», «Король и Шут», «Кино», «Алиса», «Ляпис» и других. После выступления — танцевальный сет от DJ UNA. Вход — 500 рублей, оплата наличными. Предварительное резервирование столов по телефону.

6 декабря, суббота, Шадринск

8:30–10:00 Ул. Ленина в пределах ул. К. Либкнехта и ул. Гагарина — забег «Гусиный забег» на дистанцию 5 верст в рамках этнокультурного фестиваля «Шадринский гусь — 2025».

12:00–16:00 Площадка у Дворца культуры (ул. Ленина, 95), Городской сад им. М. Ф. Кельдюшева — основные мероприятия фестиваля «Шадринский гусь». В программе ярмарка «Гусиный разгуляй: Ярмарка вкуса и ремесла», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, гастрономические площадки и народные забавы.

12:00–16:00 Площадка у Дворца культуры — гастрономический блок фестиваля: кулинарное шоу «Готовим купеческую кашу по-шадрински» с 12:30 до 15:00, презентация шадринской породы гусей племенного завода «Махалов» в 13:30, а также национальные рецепты приготовления шадринского гуся в формате кулинарного перформанса «Ай, да гусь!».

13:00 Главная сцена у Дворца культуры — торжественное открытие фестиваля, после которого состоится концертная программа творческих коллективов Дворца культуры и народные игры с танцевальным флешмобом «A la Russe» центра «Лад». В 14:00 на сцену выйдет Зауральский ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа культуры, а в 15:00 планируется проведение самого большого хоровода в Курганской области.

13:30 Фойе Дворца культуры — иммерсивное пространство «Шадринск купеческий» с театрализованной постановкой «Шадринский гусь в гостях у Императрицы», воссоздающей атмосферу купеческого города.

12:00–16:00 Малый зал Дворца культуры — чайная церемония, лекционные встречи, исполнение фольклорной музыки, участие литературного клуба «Лисья Нора».

15:00 Детская музыкальная школа им. Т. В. Бобровой (ул. Спартака, 11) — концерт классической гитары Игоря Курбыко (г. Казань).

18:00 Шадринский драматический театр (ул. Ленина, 136) — конкурсный показ в рамках регионального фестиваля театральных работ «КОТУРНЫ» среди профессиональных театров Курганской области.

6 декабря, суббота, Курган

Автобусный тур «Шадринский гусь» — Центр туризма организует поездку из Кургана на этнокультурный фестиваль в Шадринск. В стоимость включены экскурсия по городу, транспортное обслуживание, сопровождение гида и страховка. Участников ожидают кулинарное шоу, дегустация купеческой каши с гусем, ярмарка сувениров и фермерской продукции, концертная программа и творческие мастер-классы.

17:00 Культурный центр Академии (Курган, ул. Коли Мяготина, 100) — NOVA PARTY (16+). Вечер пройдет в формате музыкального танцевального события с акцентом на создании «комьюнити» и неформального общения. Заявлены непрерывный музыкальный сет, световое оформление и свободный танцпол. Стоимость билетов — от 400 рублей.

18:00 ТРЦ «ГиперСити» — сольный концерт Людмилы Киселевой в рамках проекта «Музыка нашего города». В афише — живые выступления, камерная атмосфера и популярные эстрадные композиции. Вход свободный.

18:00 Курганский областной драматический театр (ул. Гоголя, 58) — спектакль «Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (18+). Постановка в жанре музыкальной комедии, режиссер — заслуженный артист РФ Александр Исаков. Продолжительность — 2 часа 30 минут с одним антрактом. Стоимость билетов — от 300 до 1800 рублей, мероприятие доступно по программе «Пушкинская карта». Зрителей ожидает динамичная история с интригами, судебными разбирательствами, ревностью и счастливой развязкой.

19:00 Папин бар (Троицкая площадь, 1) — второй концерт проекта «Всем Стендап. МЕДИАЛИГА». Крупное стендап-сообщество проводит очередной этап шестимесячного турнира, победители которого получат возможность выступить в московском суперфинале. На сцену выйдут блогеры, медики, предприниматели, спортсмены и ведущие, представив авторские комедийные монологи. Цена билетов — от 900 рублей.

21:00 Harat»s Pub / «Хэратс Паб» (ул. Куйбышева, 35) — концерт рок-группы «Взгляд Изнутри» из Санкт-Петербурга (18+). Коллектив сочетает элементы панк-рока, альтернативы и фольклорных мотивов, определяя собственный стиль как sabotage rock — осознанный отказ следовать традиционным музыкальным канонам. Стоимость входа — от 1000 до 1300 рублей.

7 декабря, воскресенье, Курган

12:00 Кафе «Традиции» (Заозерный, 7-й микрорайон, 1) — гастрономическое мероприятие «Завтрак с шефом». Шеф-повар Валентин представит варианты сбалансированного утреннего меню как «правильного топлива» на день. Гостям предложат смузи, кашу с ягодами, тост «Бенедикт» с лососем и сырники с фруктами. В ходе встречи шеф поделится простыми и полезными рецептами, а также кулинарными рекомендациями по приготовлению завтраков. Стоимость участия — 1500 рублей, требуется предварительное бронирование.

12:00 ДК «Железнодорожников» (пл. Слосмана, 5) — цирковое шоу-фантазия для всей семьи. В программе объединены персонажи из разных вселенных — от Гринча и Марио до героев «Алисы в Стране чудес» и «Холодного сердца». Зрителей ждут акробатические номера, неоновое шоу, иллюзион, эксцентрика и выступления клоунов. Заявлены байкеры на моноцикле, брейк-данс на катушках, мистический иллюзион, LED-шоу, слин-пластика, трюки с диаболо, акробаты, эквилибристы, гимнастки, номер на вольностоящей лестнице и другие жанры. Продолжительность — 1 час 40 минут. Стоимость билетов: 400 рублей для детей, 500 рублей для взрослых. Дети до 3 лет могут пройти бесплатно в сопровождении взрослого.

18:00 Курганский областной драматический театр (ул. Гоголя, 58) — спектакль «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова в постановке режиссера Антона Бутакова (16+). Спектакль совмещает сатирические, философские и эмоциональные мотивы; в одной из ролей занята настоящая пушистая собака. Постановка включена в список 300 лучших спектаклей России. Стоимость билетов — от 300 до 1800 рублей.

18:00 Ресторан «Марани» (ул. Коли Мяготина, 125) — зимний бал-маскарад при участии арт-пространства «Деко». Гостей ожидают торжественная программа, праздничные костюмы и маски, а также конкурс «Лучший карнавальный костюм» с выбором Короля и Королевы бала. Бронирование мест осуществляется через организатора Екатерину Алферову. Стоимость билета — 150 рублей (приобретается в арт-пространстве «Деко»), депозит ресторана — 1000 рублей, оплачивается при входе в день мероприятия.

18:00 ТРЦ «Стрекоза» — концерт студии ART-PIANO (проект «Музыка нашего города»). Участники продемонстрируют программу на фортепиано и эстрадных инструментах. Вход свободный.