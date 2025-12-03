Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Булаты, РЭБ и генераторы: курганцы передали мотострелкам в зону СВО гуманитарную помощь. Видео

Мотострелки Запорожья получили передовое оборудование от курганцев
03 декабря 2025 в 15:47
Волонтеры Кургана закрыли 25-ую гуманитарную миссию помощью мотострелкам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское отделение Народного фронта завершило 25-ю гуманитарную миссию сезона, передав мотострелкам на запорожском направлении необходимое оборудование. Новый сбор для бойцов СВО начнется в середине ноября. Об этом сообщили волонтеры в своем официальном аккаунте «Вконтакте».

«Наша гуманитарная миссия подошла к концу. Народный фронт передал бойцам из мотострелкового полка 1455 на запорожском направлении: два РЭБ-устройства, шесть раций, два генератора, два булата, запчасти и инструменты для автомобиля», — отметили представители организации.

Каждая передача представляет реальную помощь бойцам, подчеркивают волонтеры, и уже 11 декабря стартует новая миссия в другой район. Волонтеры из Кургана отмечают, что любой желающий может поддержать проект для усиления помощи на передовой. 

Ранее в Кургане в рамках проекта «Народный фронт. Все для Победы» передали автомобиль Chevrolet Niva командиру взвода противотанковой роты с позывным «Кочегар» для доставки продовольствия и оборудования на передовую. Кроме того, сотрудники местного предприятия в акции «Час для победы» собрали 32 млн рублей, на которые закупили радиостанции, дроны, генераторы и другую технику для бойцов в зоне СВО.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

