Курганское отделение Народного фронта завершило 25-ю гуманитарную миссию сезона, передав мотострелкам на запорожском направлении необходимое оборудование. Новый сбор для бойцов СВО начнется в середине ноября. Об этом сообщили волонтеры в своем официальном аккаунте «Вконтакте».

«Наша гуманитарная миссия подошла к концу. Народный фронт передал бойцам из мотострелкового полка 1455 на запорожском направлении: два РЭБ-устройства, шесть раций, два генератора, два булата, запчасти и инструменты для автомобиля», — отметили представители организации.

Каждая передача представляет реальную помощь бойцам, подчеркивают волонтеры, и уже 11 декабря стартует новая миссия в другой район. Волонтеры из Кургана отмечают, что любой желающий может поддержать проект для усиления помощи на передовой.

