Волонтеры Кургана закрыли 25-ую гуманитарную миссию помощью мотострелкам
Курганское отделение Народного фронта завершило 25-ю гуманитарную миссию сезона, передав мотострелкам на запорожском направлении необходимое оборудование. Новый сбор для бойцов СВО начнется в середине ноября. Об этом сообщили волонтеры в своем официальном аккаунте «Вконтакте».
«Наша гуманитарная миссия подошла к концу. Народный фронт передал бойцам из мотострелкового полка 1455 на запорожском направлении: два РЭБ-устройства, шесть раций, два генератора, два булата, запчасти и инструменты для автомобиля», — отметили представители организации.
Каждая передача представляет реальную помощь бойцам, подчеркивают волонтеры, и уже 11 декабря стартует новая миссия в другой район. Волонтеры из Кургана отмечают, что любой желающий может поддержать проект для усиления помощи на передовой.
Ранее в Кургане в рамках проекта «Народный фронт. Все для Победы» передали автомобиль Chevrolet Niva командиру взвода противотанковой роты с позывным «Кочегар» для доставки продовольствия и оборудования на передовую. Кроме того, сотрудники местного предприятия в акции «Час для победы» собрали 32 млн рублей, на которые закупили радиостанции, дроны, генераторы и другую технику для бойцов в зоне СВО.
