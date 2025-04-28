В Пермском крае 1 мая запретят розничную продажу алкоголя

В Пермском крае 1 мая жители региона не смогут купить алкоголь в магазинах — в регионе вводится временный запрет на розничную продажу спиртного. Нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Перми.
«В Пермском крае, включая Пермь, 1 мая вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение связано с празднованием Дня весны и труда и установлено на основании постановления Правительства региона от 10 октября 2011 года №755-п», — рассказали в администрации.
Нарушителям грозит административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти запретили продажу алкоголя 24 мая. В этот день в городе проходили мероприятия «Последний звонок» для выпускников школ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!